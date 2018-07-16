Суд передал в Санкт-Петербург иск заочно арестованного бизнесмена Т. Исмаилова к «Росбалту»

«Передать иск в Смольненский районный суд Санкт-Петербурга», — сказал судья Юлиан Лебедев. Ранее сообщалось, что 15 мая суд зарегистрировал исковое заявление Т. Исмаилова к информационному агентству «Росбалт» и автору статей Юрию Вершову и взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн руб. Т. Исмаилов в иске указывал, что издание опубликовало семь статей, в которых в оскорбительном тоне распространены заведомо ложные, порочащие его честь и достоинство и наносящие вред деловой репутации сведения в форме утверждений. Ю. Вершов является автором пяти статьей, остальные две опубликованы без указания авторства.

Р. Исмаилов и М. Керимов содержатся под стражей. Братья Тельман и В. Исмаиловы заочно арестованы. Кроме того, материалы для организации международного розыска Т. Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генпрокуратуру РФ