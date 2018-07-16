Суд передал в Санкт-Петербург иск заочно арестованного бизнесмена Т. Исмаилова к «Росбалту» 

Пресненский районный суд столицы передал по подсудности в Санкт-Петербург вопрос о рассмотрении иска заочно арестованного бывшего владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова о защите чести, достоинства и деловой репутации к информационному агентству «Росбалт» на 1 млн руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Передать иск в Смольненский районный суд Санкт-Петербурга», — сказал судья Юлиан Лебедев. Ранее сообщалось, что 15 мая суд зарегистрировал исковое заявление Т. Исмаилова к информационному агентству «Росбалт» и автору статей Юрию Вершову и взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн руб. Т. Исмаилов в иске указывал, что издание опубликовало семь статей, в которых в оскорбительном тоне распространены заведомо ложные, порочащие его честь и достоинство и наносящие вред деловой репутации сведения в форме утверждений. Ю. Вершов является автором пяти статьей, остальные две опубликованы без указания авторства.
По данным Следственного комитета РФ, Т. Исмаилов организовал в 2016 г. убийства двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева. План совершения преступления бизнесмен, по версии следстсвия, разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми, а исполнителем преступления выступил Мехман Керимов.
Р. Исмаилов и М. Керимов содержатся под стражей. Братья Тельман и В. Исмаиловы заочно арестованы. Кроме того, материалы для организации международного розыска Т. Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генпрокуратуру РФ.
В середине ноября 2017 г. Московский городской суд признал законным заочный арест Т. Исмаилова. В октябре суд заочно заключил бизнесмена под стражу на два месяца, которые начнут исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории РФ.