Инфраструктуру ЧМ в Татарстане будут использовать для подготовки молодых футболистов

КАЗАНЬ , 16 июля. / ТАСС /. Футбольные поля, подготовленные к чемпионату мира по футболу в Казани, будут служить для подготовки молодых футболистов Татарстана , сообщил в понедельник журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов

"У нас осталось большое наследие по итогам чемпионата мира по футболу, мы полностью реновировали наше футбольное поле «Казань-Арены».

У нас появилось еще несколько дополнительных футбольных полей в лагере «Волга», на базе «Свияга», мы обновили [стадион] «Трудовые резервы», в прошлом году мы реконструировали стадион «Электрон», базу «Динамо». Все это будет служить уже для нас, для наших ребят, которые будут ходить, заниматься футболом, играть, в том числе на этих полях", — сказал он.

Для того, чтобы уменьшить затраты в использовании новых полей, власти республики планируют заменить натуральные газоны на искусственные, добавил Леонов. «Я думаю, кто разбирается профессионально в этой отрасли, поймут, что содержать натуральный газон достаточно дорого и проблематично», — отметил министр, добавив, что это решение было принято совместно с федеральным оргкомитетом, и «на это в федеральном бюджете предусмотрели определенные финансовые средства». По его словам, замену газонов произведут в течение лета-осени.