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Инфраструктуру ЧМ в Татарстане будут использовать для подготовки молодых футболистов
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Инфраструктуру ЧМ в Татарстане будут использовать для подготовки молодых футболистов 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Футбольные поля, подготовленные к чемпионату мира по футболу в Казани, будут служить для подготовки молодых футболистов Татарстана, сообщил в понедельник журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
"У нас осталось большое наследие по итогам чемпионата мира по футболу, мы полностью реновировали наше футбольное поле «Казань-Арены».
У нас появилось еще несколько дополнительных футбольных полей в лагере «Волга», на базе «Свияга», мы обновили [стадион] «Трудовые резервы», в прошлом году мы реконструировали стадион «Электрон», базу «Динамо». Все это будет служить уже для нас, для наших ребят, которые будут ходить, заниматься футболом, играть, в том числе на этих полях", — сказал он.
Для того, чтобы уменьшить затраты в использовании новых полей, власти республики планируют заменить натуральные газоны на искусственные, добавил Леонов. «Я думаю, кто разбирается профессионально в этой отрасли, поймут, что содержать натуральный газон достаточно дорого и проблематично», — отметил министр, добавив, что это решение было принято совместно с федеральным оргкомитетом, и «на это в федеральном бюджете предусмотрели определенные финансовые средства». По его словам, замену газонов произведут в течение лета-осени.
В Казани состоялись четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция — Австралия (2:1), Иран — Испания (0:1), Польша — Колумбия (0:3) и Южная Корея — Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3). Завершилась серия матчей турнира в Казани игрой 1/4 финала, где сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.
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