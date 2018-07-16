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Дамаск вернул контроль над господствующей высотой на южном фронте
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Дамаск вернул контроль над господствующей высотой на южном фронте
РИА Новости
1 час назад
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Сирийские правительственные войска вернули контроль над господствующей высотой на южном фронте — армейский командир
РИА Новости
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