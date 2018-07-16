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«Руководство „Евраза“ на связь не выходило»: лишившемуся рук рабочему помогают простые качканарцы
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«Руководство „Евраза“ на связь не выходило»: лишившемуся рук рабочему помогают простые качканарцы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Качканаре идет сбор денег на протезы для рабочего «ЕвразЭнергоТранса» Дмитрия Пазяева, лишившегося обеих рук на местном ГОКе. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщила супруга пострадавшего Светлана.
Несчастный случай произошел еще 3 июля, когда Пазяев получил мощный удар током. Обе руки пришлось ампутировать.
«Мужа выписали, самочувствие у него лучше. Что и как произошло на производстве — муж говорит, сам не понял», — рассказала Светлана. Расследование происшествия продолжается.
Стоимость одного протеза составляет 2,5 млн рублей, при этом у Пазяевых трое маленьких детей.
«Пока руководство «Евраза» на связь не выходило, вопрос о помощи с приобретением протезов для рук не поднимался. Сегодня встречаемся с представителями профсоюза», — сообщила Светлана. Деньги собирают через местные СМИ и соцсети.
«Расследование еще не завершено. Сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Он получит выплаты, предусмотренные трудовым договором и договором медицинского страхования», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе «Евраза».
«ФедералПресс» напоминает, что сейчас расследуется уголовное дело о гибели экскаваторщика КГОКа Никиты Максимова. Проверка выявила нарушения при эксплуатации техники.
Фото: «Группа помощи Дмитрию Пазяеву. Сбор средств»
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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