Объявлена тема Венецианской биеннале 2019 года

58-я Венецианская биеннале современного искусства будет посвящена актуальной политической ситуации в мире и фейковым новостям, сообщает Colta

May You Live in Interesting Times («Чтобы ты жил в интересные времена») — так дословно звучит тема. Название отсылает к словам британского политика Остина Чемберлена, который в середине 1930-х годов, упомянув выдуманное европейскими политиками китайское проклятие «Чтобы ты жил в эпоху перемен!», написал «Нет сомнений, что это проклятие пало на нас».

Выставка пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года и будет исследовать социальную функцию искусства, а именно провоцировать критическое мышление публики.

В 2017 году выражение «фейковые новости» стало словом года. Словосочетание часто использовал Дональд Трамп во время предвыборной кампании.

Напомним, ранее комиссар русского павильона Венецианской биеннале и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга » Семен Михайловский рассказал, что российская экспозиция на биеннале будет называться «Станция Россия ». Ее посвятят российским железным дорогам и вокзалам, а разместят в павильоне, построенном Алексеем Щусевым в садах Джардини в 1914 году. Партером русского павильона станет Эрмитаж

