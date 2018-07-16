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МАИ вошел в топ-10 вузов Forbes
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МАИ вошел в топ-10 вузов Forbes 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Расположенный на Соколе Московский авиационный институт вошел в топ-10 российских университетов с высоким «фактором Forbes». Рейтинг издание представило в конце прошлого месяца.
— Высокий «фактор Forbes» присваивают вузам, выпустившим наибольшее количество участников рейтинга Forbes, а также представителей̆ политической̆ и экономической элиты, — сообщили в пресс-службе МАИ.
Там уточнили, что вуз расположился на девятой позиции рейтинга по данному направлению.
Редакцией Forbes были изучены биографии более 1600 представителей российской элиты. В рамках рейтинга оцениваются три группы показателей: качество образования, качество выпускников университетов, а также специальный «фактор Forbes», учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников. (ео)
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