МАИ вошел в топ-10 вузов Forbes

Расположенный на Соколе Московский авиационный институт вошел в топ-10 российских университетов с высоким «фактором Forbes ». Рейтинг издание представило в конце прошлого месяца.

— Высокий «фактор Forbes» присваивают вузам, выпустившим наибольшее количество участников рейтинга Forbes, а также представителей̆ политической̆ и экономической элиты, — сообщили в пресс-службе МАИ.

Там уточнили, что вуз расположился на девятой позиции рейтинга по данному направлению.

Редакцией Forbes были изучены биографии более 1600 представителей российской элиты. В рамках рейтинга оцениваются три группы показателей: качество образования, качество выпускников университетов, а также специальный «фактор Forbes», учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников. (ео)