В Волжском и Кошкинском районах приведут в порядок дороги

Так, 4,8 млн руб. пойдут на восстановление улично-дорожной сети в селах Николаевка и Черноречье Волжского района. Работы будут вести в Николаевке — по улицам Рабочей, Гаражной, Ново-Садовой, Советской, Дружбы народов, Молодежной и Садовой, в Черноречье — по улицам Кустарной, Магистральной, Победы, Мира, Советской, Самарской, Садовой и Набережной. Победитель обязуется успеть все сделать в течение 60 дней со дня подписания договора. Итоги подведут 2 августа.

Еще 1,3 млн руб. получит село Старое Максимкино на ремонт дороги по улице Киреметь. Подрядчик, которого определят 26 июля, должен будет отсыпать дорогу щебнем и устроить обочины. Протяженность участка составляет 575 метров. Работы планируется завершить до 20 ноября 2018 года.

Финансирование предоставят из бюджетов сельских поселений.