Hisense после покупки Gorenje намерена увеличить оборот в 2 раза

Как отметил на пресс-конференции в Москве президент компании Hisense International д-р Лин Лан, Hisense является одним из немногих поставщиков, которая может предоставить полный спектр бытовой техники и потребительской электроники.

Высокие темпы роста компания демонстрирует и в корпоративном секторе. В частности, Hisense активно занимается производством и продажей в сегменте оптических устройств, промышленных систем кондиционирования, устройств и датчиков, используемых в умных городах и системах городского транспорта.

При этом, компания старается придерживаться золотой середины между корпоративным и розничным сегментом.

Так, в прошлом году на долю корпоративного сектора пришлась 1/3 от общей выручки и 50% от чистой прибыли.

О глобальной деятельности Hisense

По словам д-ра Лин Лан (Dr. Lin Lan), в 2007 году на долю выручки международного бизнеса пришлось 500 млн долл., причем 90% из них — это сотрудничество с изготовителями комплектного оборудования.

По состоянию на 2017 год доля международных продаж составила 4,2 млрд долл. и 50% всей продаваемой продукции под брендом Hisense. При этом, около 60% всех телевизоров в мире продается под брендом Hisense.

Компания пытается сохранить темпы роста: среднем в год они составляют 25%. У группы компаний четыре больших производственных площадки, одна из которых находится в ЮАР , вторая в Мексике , третья в Чехии и недавно была открыта производственная площадка в Восточной Европе.

Компания намерена делать акцент на двух аспектах: первое — это сама продукция, причем, чтобы обеспечить максимальное соотношение цена/качество, на НИОКР выделяются огромные инвестиции. И второе — развитие и укрепление бренда в нужном месте и в нужное время. Так, 10 лет назад компания начала сотрудничать со стадионом, на котором использовалось название компании в рамках турнира по теннису Австралия Опен.

После этого Hisense реализовали ряд успешных инициатив вплоть до настоящего времени, в частности, совместно с УЕФА запускали ряд проектов и стали официальном спонсором Чемпионата мира по футболу ФИФА в России

Что касается долгосрочной стратегии развития, то по словам д-ра Лин Лан, компания будет делать акцент на двух аспектах: первый — органический рост, который обеспечивал в предыдущие 10 лет 20% в год, второй аспект связан с проведению сделок по поглощению на разных континентах в разных продуктовых категориях.

В качестве примера можно привести то, что 2,5 года назад Hisense купила у компании Sharp производственную площадку в Мексике, этот завод производил 4 млн телевизоров для региона. Второй пример, это покупка в начале 2018 года у компании Toshiba подразделение по производству телевизоров и благодаря этому есть надежды, что в течение последующих 3 лет Hisense увеличит на 4-5 млн увеличит количество продаваемых телевизоров.

И самый свежий пример — в июне 2018 года Hisense выкупила 95,4% акций компании Gorenje. Сделка уже практически завершена и сейчас ожидается одобрение со стороны антиминопольного ведомства Евросоюза . Благодаря слиянию мощностей Hisense и Gorenje ожидается значительное увеличение темпов роста оборота в Европе. В результате реализации планов в отношении этой компании в течение последующих трех лет Hisense намерена увеличить оборот в 2 раза.

О компании:

Hisense, основанная в 1969 году. Сегодня — это группа компаний и в прошлом году ее оборот составил 16,43 млрд долл. В крупу входят 11 юрлиц, включая 2 частных компании, акции которых котируются на бирже. К сфере деятельности группы компаний относятся несколько основных направлений и одно из них — производство и продажа телевизоров.

Китае компании принадлежит 20% доля рынка телевизоров. Второе основное направление деятельности — производство и продажа холодильников. На китайском рынке Hisense занимает второе место и доля рынка составляет 17%. Кроме того, компания занимается производством и продажей кондиционеров, мобильных телефонов, а также техники для кухни.

Читайте также: 10 лучших UHD телевизоров с диагональю от 56 дюймов