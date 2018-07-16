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Китай впервые попал в топ-20 инновационных экономик мира
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Китай впервые попал в топ-20 инновационных экономик мира 

Свободная пресса 1 час назад
Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс 2018 года», опубликованному Всемирной Организацией интеллектуальной собственности и Корнеллского университета США, Китай впервые вошел в топ-20 инновационных экономик мира, заняв 17-е место.
При этом по сравнению с 2017 годом, Китай поднялся ссразу на пять позиций с 22-го места, сохраняя тенденцию устойчивого роста, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
Возглавляют рейтинг Швейцария, Голландия и Швеция. На 4-м месте утвердилась Великобритания. А вот США с четвертой позиции опустились на шестую.
Что касается инвестиций и производства в области ключевых инноваций, хотя США по-прежнему занимают первое место, по количеству научных работников, патентов и научно-технических изданий они разместились на второй позиции после Китая.
В обновленном списке «Наилучших научно-технических кластеров», район Токио-Йокогама в Японии и район Шэньчжэнь-Гонконг в Китае возглавили список. Больше всего инновационных районов, по-прежнему в США — в общей сложности их насчитывается 26.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай опубликовал данные о росте ВВП в первом полугодии 2018 года.
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