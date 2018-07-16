В «Орионе» отметят Международный день шахмат конкурсом на решение шахматных задач

Жителей Академического района ждет праздник ума и стратегии, посвященный Международному Дню шахмат. В будущую субботу, 21 июля, в здании центра спорта и досуга «Орион» состоится конкурс по решению шахматных задач среди жителей Академического района.

На мероприятие, которое состоится 21 июля, в субботу, в 13.00, в помещении ЦСД «Орион» по ул. Профсоюзная д.11/11, приглашаются все желающие — юные и взрослые жители района.