В «Орионе» отметят Международный день шахмат конкурсом на решение шахматных задач 

Жителей Академического района ждет праздник ума и стратегии, посвященный Международному Дню шахмат. В будущую субботу, 21 июля, в здании центра спорта и досуга «Орион» состоится конкурс по решению шахматных задач среди жителей Академического района.
На мероприятие, которое состоится 21 июля, в субботу, в 13.00, в помещении ЦСД «Орион» по ул. Профсоюзная д.11/11, приглашаются все желающие — юные и взрослые жители района.
О своем желании принять участие в конкурсе следует сообщить Виктору Соломоновичу Левину по телефону: 8-915-195-36-08.