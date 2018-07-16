Землю под многоэтажками жильцам отдадут бесплатно

Любой владелец квартиры в многоэтажном доме теперь вправе оформить землю под ним в общедомовую собственность. Жильцы дома при этом будут освобождены от уплаты земельного налога. Сама земля и придомовые постройки по новым правилам будут передаваться бесплатно. Собственники смогут сдавать постройки в аренду под кафе, магазины, предприятия бытового обслуживания.

Территория конфликта

Примерное две трети от общего населения России — более 100 миллионов граждан — сегодня проживают в многоквартирных домах. Те из них, кто приобрёл жильё недавно, о проблемах с оформлением земли под многоэтажкой даже и не слышали. Законом определено, что при покупке квартиры собственник автоматически становится совладельцем уже поставленного на кадастровый учёт земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Кроме того, в общую долевую собственность жильцов переходит и вся прочая недвижимость, расположенная в пределах этого участка.

Сложнее обстоит дело со старым жилым фондом, основной составляющей которого являются многоэтажки советской и ранней постсоветской постройки. Земля под ними в подавляющем большинстве случаев на кадастровом учёте не стоит. А значит, участок является собственностью муниципалитета со всеми вытекающими последствиями.

И чем дальше от центра, тем смелее городские власти используют в свою пользу эту неопределённость, из-за чего повсеместно случаются недоразумения. По словам председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, беда в том, что региональные правоведы не всегда поспевают за федеральным законодательным апгрейдом.

Как выяснить, в чьей собственности земля под многоквартирным домом: Зайти на официальный сайт Росреестра и нажать на вкладку, где показывается кадастровая карта — здесь можно рассмотреть территорию города, разделённого на сектора, изучить детально информацию об участке. Вторым способом является проверка наличия налоговых платежей, по правилам, владельцы домов обязаны ежегодно уплачивать налог на землю. «Конституционный суд ещё в 2010 году признал не соответствующей основному закону страны норму, не позволяющую собственнику жилья в многоквартирном доме без решения общего собрания обращаться за оформлением участка земли под домом в собственность всех жильцов. Однако на местах этот факт словно и не замечают. К нам поступает много жалоб из регионов, где местные власти, неверно толкуя закон, препятствуют гражданам воспользоваться их конституционным правом и получить землю в собственность», — пояснила « Парламентской газете » депутат суть щекотливой ситуации.

Землю отдадут бесплатно

Для того чтобы уж наверняка ни у кого не возникло желания по-своему интерпретировать определения Конституционного суда, группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета палаты по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым подготовили поправки в законодательство. Соответствующий закон был принят Госдумой в июне и тогда же поддержан Советом Федерации . Президент подписал документ 1 июля, с 14 июля он вступил в силу.

Теперь любой гражданин России, проживающий в многоквартирном доме, земля под которым не поставлена на кадастровый учёт до начала действия Жилищного кодекса в 2004 году, имеет право обратиться в органы госвласти или местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка.

При этом общее собрание жильцов, как элемент формализующий полномочия гражданина, исключается из перечня необходимых. Если местные власти станут препятствовать, по-старинке ссылаясь на некие законодательные нормы, запрещающие это, повышением их правовой грамотности должна заняться прокуратура

Согласно закону, через месяц после обращения территория, занимаемая многоэтажкой, должна быть поставлена на кадастровый учёт и бесплатно перейти в общую собственность всех владельцев квартир. В то же время, по словам Галины Хованской , все жильцы освобождаются от уплаты земельного налога.

«Интересы граждан при этом ущемлены не будут — формирование участка закрепляет права всех жильцов и обязывает муниципальные власти выплачивать им компенсацию, например, при сносе многоэтажки. Причём власти будут обязаны компенсировать не только рыночную стоимость самой жилплощади, но и доли в общем имуществе, включая земельный участок», — подчеркнула парламентарий.

Есть у нововведения ещё одно полезное свойство: при удачном стечении обстоятельств граждане на этом могут заработать. Если в состав здания входят нежилые строения, они так же поступают в общую собственность и могут использоваться как элемент хозяйственного ведения — сдаваться в аренду под кафе, магазины, предприятия бытового обслуживания. Полученные деньги жильцы впоследствии могут направлять на благоустройство дома.