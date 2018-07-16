Корабли времен Второй мировой войны решили поднять с морского дна

По данным источника Риа новости, поисковое гидрографическое судно пройдет более 700 миль и покроет площадь более 30 квадратных миль Черного моря, благодаря чему планируется поднять на поверхность затонувшие останки военных судов, геройски павших во время Великой Отечественной войны.

В честь дня Военно-Морского флота в одном из мест гибели судов планируется провести торжественную церемонию, посвященную силе и мужеству советских моряков. Память погибших будет почтена минутой молчания, военным оркестром, салютом, почетным караулом и возложением венков.