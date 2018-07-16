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Корабли времен Второй мировой войны решили поднять с морского дна
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Корабли времен Второй мировой войны решили поднять с морского дна 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
По данным источника Риа новости, поисковое гидрографическое судно пройдет более 700 миль и покроет площадь более 30 квадратных миль Черного моря, благодаря чему планируется поднять на поверхность затонувшие останки военных судов, геройски павших во время Великой Отечественной войны.
В честь дня Военно-Морского флота в одном из мест гибели судов планируется провести торжественную церемонию, посвященную силе и мужеству советских моряков. Память погибших будет почтена минутой молчания, военным оркестром, салютом, почетным караулом и возложением венков.
Поисковую экспедицию и торжественную часть возглавит Андрей Таранов, заместитель начальника Минобороны РФ. По его словам, необходимо ежегодно напоминать о Великом подвиге нашего народа.
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