Стала известна программа празднования Дня города в Калининграде

Стала известна полная программа празднования Дня города Калининграда в этом году. 21 и 22 июля горожан и гостей города ждут концерты, ярмарки, гастрофестиваль и праздничный салют.

В субботу на площади у стадиона «Балтика» начнет работу фестиваль street-food «Гастро-Град». Также в сквере у штаба Балтийского флота откроется выставка-ярмарка мастеров «Добрый Калининград». Посетить мероприятия можно будет с 12:00 до 21:00 два выходных дня.

Также в субботу пройдет несколько фестивалей. Международный фестиваль «Когда звучат улицы» можно будет услышать с 14:00 до 18:00. Фестиваль джазовых коллективов «Джаз-фонтан», который расположится в сквере у памятника Ф. Шиллеру, — с 18:00 до 22:00 (он также будет работать два дня — прим.). В сквере им. Ф. Шопена любители классики смогут насладиться музыкой на концерте «AllegriA». Ждет участников гуляний праздничный концерт. В 1 части (12:00 — 16:00) на площади Победы выступит Оркестр русских народных инструментов и кубанский казачий хор. Во 2-й части (19:00 — 22:00) в Центральном парке культуры и отдыха прозвучит Симфонический оркестр, вокальная группа «PER4MEN» ( Москва ) и «AVVE Project».

Завершиться день праздничным фейерверком в ЦПКиО в 22:00 В воскресенье на проспекте Мира будет создана пешеходная зона. В 12 часов начнется театрализованное шествие уличных театров, духовых оркестров и творческих коллективов. Фестиваль уличных театров продлиться до 18.00 часов.

На Театральной улице горожан ждет выставка ретро-автомобилей «Ретро-Град». Концертная программа «Вперёд к вершине» ожидается у монумента «Покорителям ближней Вселенной». А концертно-игровые программы для детей «Город детства» пройдут в сквере напротив зоопарка. Любителей бардовской песни ждут в Центральном парке культуры и отдыха с 13.00 — 17.00. Там пройдет концерт «Песни привередливые», посвящённый 80-летию В. Высоцкого. Отметим, оба выходных дня будет работать кинотеатр под открытым небом (с 18:00 до 22:00), который расположться на ул. старшего лейтенанта Колоскова 18:00 — 22:00