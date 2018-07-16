Полиция обыскала кабинет замглавы Вологды 

Правоохранительные органы провели обыск в кабинете заместителя мэра Вологды Антона Мусихина. Полицию интересует правильность освоения бюджетных средств при строительстве путепровода над Белозерским шоссе.
Как сообщает портал РБК Вологодская область со ссылкой на источники, обыски также продолжатся в его квартире. Кроме того, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
Путепровод начали строить еще в период предыдущего главы города Евгения Шулепова, который в настоящее время является депутатом Государственной думы. Антон Мусихин был его заместителем и курировал вопросы городского хозяйства и градостроительства. При новом мэре Сергее Воропанове, он сохранил свою должность.