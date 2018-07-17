Фильмы о современной столице покажут на юго-востоке Москвы 

На юго-востоке Москвы пройдут показы фильмов о столице, претендующих на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве».
В программе участвуют кинотеатры «Тула» и «Молодежный».
Вход на все кинопоказы свободный, в порядке живой очереди.
Расписание показов:
«ТУЛА» (ул. Кухмистерова, 4) — 17 июля в 18.00 «Дед Мороз. Битва Магов». 2016 год, Россия, 117 минут, режиссер Александр Войтинский, 12+. Перед показом состоится встреча с режиссером и сценаристом фильма; — 19 июля в 19.00 «Мифы». 2017 год, Россия, 92 минуты, режиссер Александр Молочников, 12+. Перед показом состоится встреча с линейным продюсером фильма Е. Чапенко.
«МОЛОДЕЖНЫЙ» (ул. Люблинская, 11). — 24 июля в 19.00 «Чистое искусство». 2016 год, Россия, 94 минуты, режиссер Ренат Давлетьяров, 16+. Перед показом фильма состоится встреча с режиссером фильма.
Напомним, что с 17 по 24 июля в сети кинотеатров «Москино» на большом экране покажут отечественные киноленты, претендующие на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». Шорт-лист из десяти фильмов, сюжет которых происходит в современной столице, был определен экспертным жюри в июне. Список картин-номинантов представлен в проекте «Активный гражданин», где москвичи могут проголосовать за понравившийся фильм.
Картина, которую выберут зрители, получит дополнительный балл во время финального голосования экспертной комиссии. Победитель будет объявлен 25 августа. В этом году конкурс, который организует Департамент культуры Москвы, проходит во второй раз.