Фильмы о современной столице покажут на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы пройдут показы фильмов о столице, претендующих на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве».

В программе участвуют кинотеатры «Тула» и «Молодежный».

Вход на все кинопоказы свободный, в порядке живой очереди.

Расписание показов:

«ТУЛА» (ул. Кухмистерова, 4) — 17 июля в 18.00 «Дед Мороз. Битва Магов». 2016 год, Россия , 117 минут, режиссер Александр Войтинский , 12+. Перед показом состоится встреча с режиссером и сценаристом фильма; — 19 июля в 19.00 «Мифы». 2017 год, Россия, 92 минуты, режиссер Александр Молочников , 12+. Перед показом состоится встреча с линейным продюсером фильма Е. Чапенко.

«МОЛОДЕЖНЫЙ» (ул. Люблинская, 11). — 24 июля в 19.00 «Чистое искусство». 2016 год, Россия, 94 минуты, режиссер Ренат Давлетьяров , 16+. Перед показом фильма состоится встреча с режиссером фильма.

Напомним, что с 17 по 24 июля в сети кинотеатров «Москино» на большом экране покажут отечественные киноленты, претендующие на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». Шорт-лист из десяти фильмов, сюжет которых происходит в современной столице, был определен экспертным жюри в июне. Список картин-номинантов представлен в проекте «Активный гражданин», где москвичи могут проголосовать за понравившийся фильм.

Картина, которую выберут зрители, получит дополнительный балл во время финального голосования экспертной комиссии. Победитель будет объявлен 25 августа. В этом году конкурс, который организует Департамент культуры Москвы, проходит во второй раз.