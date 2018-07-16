Ещё
Работникам завода под Тулой вернули почти половину долга по зарплате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работникам завода под Тулой вернули почти половину долга по зарплате 

ТАСС 1 час назад
ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Работникам Киреевского завода легких металлоконструкций в Тульской области выплатили почти половину суммы долга по зарплате — 7,4 млн из 16 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.
Как сообщалось ранее, в отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело.
"Задолженность по заработной плате перед работниками Киреевского завода легких металлоконструкций погашена в сумме 7,4 млн рублей. Выплаты произведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по фактам долгов, образовавшихся в 2018 году", — сказали в пресс— службе.
С 1 января по 15 апреля 2018 года сумма долгов по зарплате на предприятии достигла почти 16 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем». 28 июня на самом предприятии, а также по месту жительства его руководителей и учредителей прошли обыски, следователи изымали документацию, связанную с финансово-хозяйственной деятельностью.
Киреевский завод легких металлоконструкций расположен в Тульской области, входит в число крупнейших в России производителей и поставщиков строительных металлоконструкций для возведения промышленных, сельскохозяйственных, гражданских и спортивных зданий и сооружений. В 2017 году предприятие не уплатило налогов на общую сумму около 148 млн рублей. Определением Арбитражного суда Тульской области на заводе ввели процедуру банкротства.
ТАСС: последние новости
Источник: в кафе в центре Москвы возник пожар в кухонной вентиляции Петербуржцы смогут увидеть за две недели четыре репетиции Главного военно-морского парада Более 10 проектов в Мурманской области получат финансирование по программе "Коларктик"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина243
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым116
Крым парализовало220
Франция закрывает торгпредство в России57
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение