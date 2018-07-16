Работникам завода под Тулой вернули почти половину долга по зарплате

Как сообщалось ранее, в отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело.

"Задолженность по заработной плате перед работниками Киреевского завода легких металлоконструкций погашена в сумме 7,4 млн рублей. Выплаты произведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по фактам долгов, образовавшихся в 2018 году", — сказали в пресс— службе.

С 1 января по 15 апреля 2018 года сумма долгов по зарплате на предприятии достигла почти 16 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем». 28 июня на самом предприятии, а также по месту жительства его руководителей и учредителей прошли обыски, следователи изымали документацию, связанную с финансово-хозяйственной деятельностью.