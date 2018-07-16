Звезда «Ворониных» чудом избежала гибели в авиакатастрофе

36-летняя Екатерина Волкова многим известна благодаря роли в сериале «Воронины». Последние несколько лет она также активно участвует в театральных постановках и гастролирует с труппой. Во время путешествий актрисе приходится сталкиваться со множеством неприятностей: то в номере отеля целые толпы тараканов, то автобус зимой не отапливается, а ехать в нем нужно несколько часов. Однако самое страшное происшествие с ней произошло по пути из Петропавловска-Камчатского

На днях Волкова дала интервью, в котором рассказала, как однажды чудом осталась жива. Еще в аэропорту она заметила, что на улице началась настоящая буря, но ее рейс не перенесли. Актриса с коллегами поднялась на борт самолета, который спустя несколько минут начал подниматься в воздух. Однако воздушное судно оказалось в самом центре бури и его стало кидать в разные стороны. «У стюардесс лица были зеленого цвета. Я думала, это последние минуты моей жизни, внутри все переворачивалось от ужаса. …Мы себя уже похоронили», — призналась Екатерина. Однако пилотам удалось выровнять самолет и они благополучно приземлились в назначенном месте.

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Все любят «Ворониных»Популярный сериал отмечает юбилей — в эфир вышел 20-й сезон! Мы сравнили нашу версию и ее западные аналоги. Актриса не скрывает, что тогда была безумно счастлива, что осталась жива, но седых волос тогда у нее появилось очень много. В момент опасности она думала о своей дочери, а также об ипотеке, которую успела застраховать, об этом Волкова рассказала изданию «7 Дней» . Напомним, она уже больше восьми лет состоит в браке с танцором Андреем Карповым . Они вместе воспитывают семилетнюю дочь Елизавету.

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