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«Эксперт РА»: рынок доверительного управления и коллективных инвестиций достиг 6,8 трлн рублей
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«Эксперт РА»: рынок доверительного управления и коллективных инвестиций достиг 6,8 трлн рублей 

Банки.ру 1 час назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подвело предварительные итоги исследования российского рынка средств в доверительном управлении и коллективных инвестиций за первое полугодие 2018 года. Согласно предварительным данным, рынок ДУ и коллективных инвестиций достиг 6,8 трлн рублей (плюс 6,25% с начала года).
Концентрация активов под управлением топ-15 управляющих компаний выросла с начала года на 3 процентных пункта до 78%. Суммарная доля компаний бизнеса «Сбербанк Управление активами» и «ВТБ Капитал Управление инвестициями» достигла 22%.
Наиболее заметные движения среди лидеров рынка во II квартале 2018 года связаны с перераспределением пенсионных портфелей между разными УК — как входящими в одни финансовые группы, так и вне их периметра. Самые значительные перетоки можно расценивать главным образом как последствия изменения владельцев крупных НПФ, прямо или косвенно связанного с санацией банка «ФК Открытие», следует из релиза.
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