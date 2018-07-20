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Из хэтчбека Hyundai i30 сделали «овцу в волчьей шкуре»
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Из хэтчбека Hyundai i30 сделали «овцу в волчьей шкуре» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
«Горячий» хэтчбек Hyundai i30 N оснащается 250-сильным мотором, что не может не влиять на цену. Корейская компания пошла навстречу покупателям, которые не в состоянии переплачивать за новый двигатель, но покрасоваться на хот-хэтче все же хотят.
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