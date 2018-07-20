Из хэтчбека Hyundai i30 сделали «овцу в волчьей шкуре»

«Горячий» хэтчбек Hyundai i30 N оснащается 250-сильным мотором, что не может не влиять на цену. Корейская компания пошла навстречу покупателям, которые не в состоянии переплачивать за новый двигатель, но покрасоваться на хот-хэтче все же хотят.