Глава пресс-службы мэрии Воронежа Ольга Извекова перейдёт на работу в правительство региона 

Она возглавит управление госслужбы и кадров. Руководитель управления информации мэрии Ольга Извекова покинет свой пост и перейдёт на работу в управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области. Об этом сообщили сама Ольга Извекова журналисту «Вести-Воронеж» в понедельник, 16 июля. С этого дня она находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию. Ольга Извекова возглавляла управление информации пять лет, с апреля 2013 года. Она перешла на работу в мэрию из регионального управления МЧС после отставки главы города Сергея Колиуха и проработала четыре года с мэром Александром Гусевым. Александр Гусев ушел с поста мэра Воронежа в декабре 2017 года и перешёл на должность главы региона, ставшую вакантной после отставки губернатора Алексея Гордеева. После нового назначения Александра Гусева в правительство вслед за ним перешёл руководитель управления главы Игорь Лотков, вице-мэр по градостроительству Артур Кулешов и глава управы Центрального района Воронежа Александр Попов. Елена Гончарова