Ещё
Глава пресс-службы мэрии Воронежа Ольга Извекова перейдёт на работу в правительство региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава пресс-службы мэрии Воронежа Ольга Извекова перейдёт на работу в правительство региона 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Она возглавит управление госслужбы и кадров. Руководитель управления информации мэрии Ольга Извекова покинет свой пост и перейдёт на работу в управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области. Об этом сообщили сама Ольга Извекова журналисту «Вести-Воронеж» в понедельник, 16 июля. С этого дня она находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию. Ольга Извекова возглавляла управление информации пять лет, с апреля 2013 года. Она перешла на работу в мэрию из регионального управления МЧС после отставки главы города Сергея Колиуха и проработала четыре года с мэром Александром Гусевым. Александр Гусев ушел с поста мэра Воронежа в декабре 2017 года и перешёл на должность главы региона, ставшую вакантной после отставки губернатора Алексея Гордеева. После нового назначения Александра Гусева в правительство вслед за ним перешёл руководитель управления главы Игорь Лотков, вице-мэр по градостроительству Артур Кулешов и глава управы Центрального района Воронежа Александр Попов. Елена Гончарова
Вести Воронеж: последние новости
В Воронежской области на пасеках массово гибнут пчёлы Где в Воронежской области на три года запретили охоту В Лондоне отклонили иск беглого экс-замминистра по делу воронежского «Маслопродукта»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Крым парализовало222
Франция закрывает торгпредство в России57
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение