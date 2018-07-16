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Отходоперерабатывающий комплекс начали строить в Красносулинском районе
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Отходоперерабатывающий комплекс начали строить в Красносулинском районе 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) начали строить в Красносулинском районе Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд рублей. Завершить его планируется в 2019 году.
МЭОК будет включать в себя полигон захоронения твердых коммунальных отходов, мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тыс. тонн в год, а также девять мусороперегрузочных станций.
Комплекс будет обслуживать города Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, а также Белокалитвинский, Каменский, Константиновский, Красносулинский, Октябрьский, Родионово-Несветайский и Усть-Донецкий районы.
Напомним, всего Ростовской области планируется построить восемь МЭОК: Волгодонской, Красносулинский, Миллеровский, Морозовский, Мясниковский, Неклиновский, Новочеркасский и Сальский.
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