Отходоперерабатывающий комплекс начали строить в Красносулинском районе

Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) начали строить в Красносулинском районе Ростовской области

Согласно информации из официальных источников, объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд рублей. Завершить его планируется в 2019 году.

МЭОК будет включать в себя полигон захоронения твердых коммунальных отходов, мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тыс. тонн в год, а также девять мусороперегрузочных станций.

Напомним, всего Ростовской области планируется построить восемь МЭОК: Волгодонской, Красносулинский, Миллеровский, Морозовский, Мясниковский, Неклиновский, Новочеркасский и Сальский.