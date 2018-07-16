Рейтинг медиаактивности компаний Республики Мордовия. Второй квартал — 2018

10. АО «Биохимик» — 24 (44)

Последнюю строчку рейтинга вновь занимает «Биохимик». Во втором квартале на предприятии началась оптимизация производственного процесса, следствием которой стали значительные сокращения.

В июне руководство компании сообщило, что в 2019 году «Биохимик» планирует начать поставку лекарственных препаратов во Вьетнам . Напомним, сейчас завод производит около 100 наименований медикаментов. Кроме того, «Биохимик» включился в реализацию госпрограммы по маркировке лекарственных препаратов. В связи с этим была сконструирована полуавтоматическая линия сериализации с производительностью от 70 до 90 упаковок в минуту.

СМИ также узнали, что в конце мая ураганный ветер сорвал с завода крышу. К счастью, никто не пострадал.

9. АО «Агрофирма „Октябрьская“ — 26 (new)

3 июля в АО „Агрофирма „Октябрьская“ произошло долгожданное событие — открылся цех по производству мороженого. Теперь жители и гости республики смогут попробовать 11 видов холодного лакомства собственного производства. Стоимость линии по производству мороженого составила 73,3 млн рублей, из них цена оборудования — 61,3 млн рублей. В зависимости от вида мороженого производительность составляет от 3 тыс. до 6 тыс. штук в час.

Кроме того, на агрофирме „Октябрьская“ была реконструирована линия консервного цеха. Стоимость строительно-монтажных работ и приобретения нового оборудования составила порядка 22,3 млн рублей. Производительность новой линии составляет до 6 тыс. банок в час объемом 500 грамм.

8. ОАО „Электровыпрямитель“ — 29 (22)

В апреле стало известно, что сотрудники „Электровыпрямителя“ активнее других предприятий выходили на субботники. За это они получили благодарность от главы Саранска Петра Тултаева.

Во время визита в Мордовию в июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила лабораторию по синтезу монокристаллов карбида кремния и обещала поддержать проекты мордовских инноваторов. По словам проректора Мордовского госуниверситета Дениса Окунева, карбид кремния используется в электронике, оптике и ядерной энергетике. Поэтому проект направлен не только на импортозамещение, но и работает на безопасность и независимость страны. Напомним, саранский завод „Электровыпрямитель“ производит приборы и блоки на основе карбида кремния. Потребность внутреннего рынка в такой продукции оценивается в 540 млн долларов. Имеется и экспортный потенциал.

7. ООО „Сарансккабель“ — 31 (35)

Весной в Мордовии чествовали лучших в профессии. В числе обладателей символического трудового знамени был и коллектив „Сарансккабеля“. Его наградили „за огромный вклад в развитие кабельной промышленности“.

В начале лета стали известны результаты маркетингового исследования работы отделов продаж кабельных предприятий России , а конкретно — их отзывчивости к покупателю. „Сарансккабель“ занял второе место по одному из показателей — отправке свежевыпущенной продукции. Данный срок на предприятии составляет около 30 дней. А вот по вопросу о возможной скидке „Сарансккабель“ ответа не дал. Хотя эксперты отмечают, что контактный номер у „предполагаемого покупателя“ сотрудниками запрашивался.

Трагическим днем для завода стало 19 июня — во время рыбалки утонул 54-летний заместитель директора торгового дома „Сарансккабель“ Борис Жгучев.

Во втором квартале СМИ упоминали „Мордовэнерго“ в основном в связи с вводом в эксплуатацию новой подстанции ПС 110/10 кВ „Дракино“. Более 22 км воздушной линии ВЛ 110 кВ были построены примерно за месяц.

30 мая штормовой ветер, скорость которого достигала 20–27 м/сек, нарушил электроснабжение ряда населенных пунктов Мордовии. Всего было отключено 3 воздушных линии и 3 подстанции. Энергетики ПАО „МРСК Волги“ незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. Значительная часть потребителей оперативно была перезапитана по резервным схемам.

В середине июня прокуратура республики обнаружила, что энергетики Ельниковского района вырубили деревья в зоне памятника природы республиканского значения. Выяснилось, что энергетики не направили уведомление о проведении работ на территории в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ. На данный момент надзорное ведомство требует привлечь виновных к ответственности.

Весной компания «РМ Рейл» ресертифицировала две новые разработки: вагон-цистерна для перевозки фенола и вагон-цистерна для транспортировки жидких азотных удобрений. Как заявил директор по сбыту Александр Куликов , предприятие сможет полностью удовлетворить потребительский спрос на продукцию данного сегмента.

В мае представители компании сообщили, что возобновляют поставки среднего литья в Казахстан . В первом полугодии планировалось нарастить объемы поставок в два раза.

В конце второго квартала была достигнута договоренность о том, что дети сотрудников «РМ Рейл» смогут бесплатно обучаться в Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого. По окончании учебы компания гарантирует выпускникам трудоустройство.

В апреле жильцы почти 300 многоквартирных домов Саранска получили сразу две квитанции на оплату коммуналки. Выяснилось, что «Т Плюс» перешла на прямые договоры с потребителями. Об изменениях компания уведомила органы государственного жилищного надзора и подготовила отдельные платежные документы. По словам директора Мордовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елены Чайки, это была вынужденная мера — перейти на прямые договоры компании пришлось из-за долгов городских управляющих компаний перед поставщиком тепла. Вторая квитанция пришла жителям как раз от компаний-должниц.

В апреле же стало известно, что долг Саранска за тепло вырос до 600 млн рублей. В результате переговоров главы Мордовии Владимира Волкова с председателем правления ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером было решено выплачивать долг поэтапно. Кроме того, руководством компании было принято решение о строительстве подводящих циркуляционных линий горячего водоснабжения в 258 многоквартирных домах Саранска.

3. ПАО «Мордовцемент» — 56 (43)

17 июня глава Мордовии Владимир Волков обсудил с председателем совета директоров холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филаретом Гальчевым возможные инвестиции в производство «Мордовцемента». В 2017 году в масштабную программу по повышению эффективности производства было инвестировано 700 млн рублей. В результате объемы производства и отгрузки продукции на «Мордовцементе» выросли более чем на 30%. Филарет Гальчев выразил уверенность, что рост объемов производства на «Мордовцементе» продолжится и в этом году. В середине мая на предприятии завершилась ежегодная ремонтная кампания, направленная на поддержание эффективности и надежности работы оборудования «полусухой» линии. Ремонт проводился в течение месяца в непрерывном режиме.

2. ГУП РМ «Лисма» — 66 (42)

В начале мая стало известно, что 924 работникам светотехнического предприятия не было выплачено более 11,4 млн рублей. Долг был погашен только после вмешательства прокуратуры , а в отношении директора «Лисмы» возбуждено дело об административном правонарушении.

В конце весны появилась информация о том, что компания планирует провести работы по модернизации уличного освещения в африканской Республике Бурунди , которая входит в число наименее развитых стран в мире. В настоящее время руководством «Лисмы» ведутся переговоры с Нигерией об открытии на ее территории светотехнического завода.

В начале лета появилась информация о том, что расходы на освещение в России могут вырасти на 30% из-за новых требований к электрическим лампам, которые уже вступили в силу с 1 июля. Представитель производителя светотехники «Лисма» Наталья Горнова сообщила, что освоение выпуска ламп нового образца потребует изменения конструкции лампы, а значит, переоснащения производств. В одном из интервью в июне глава Мордовии Владимир Волков похвастался, что каждый третий источник света в России производится в Саранске, на заводе «Лисма».

1. Международный аэропорт Саранск — 235 (new)

15 мая в Саранске состоялось открытие аэропорта, реконструированного к ЧМ-2018. Во время модернизации воздушной гавани было построено два терминала — для внутренних и международных воздушных линий, отремонтирована взлетно-посадочная полоса, увеличено количество мест для стоянки воздушных судов. За время проведения матчей ЧМ-2018 новый аэропорт принял 288 авиарейсов и более 30 тыс. пассажиров.

В период подготовки и проведения чемпионата помимо 378 человек постоянного персонала аэропорт нанял на работу 197 человек временного, в том числе студентов вузов и курсантов авиационного института. Эксперты считают, что это один из основных положительных эффектов мундиаля. Кстати, теперь аэропорт столицы Мордовии может принимать тяжеловесные самолеты, например, «Боинг-737».

Как составляется рейтинг

Экспертный канал «ФедералПресс» начинает публикацию рейтингов компаний Республики Мордовия, который учитывает количество публикаций о важнейших предприятиях, влияющих на экономику и развитие региона. Целью рейтинга является ранжирование компаний республики в зависимости от количества публикаций с упоминаниями их названий в интернет-базе данных « Яндекс . Новости». В исследование попали около 50 компаний Мордовии — предприятия пищевой, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, транспортные и энергетические компании и предприятия ЖКХ и т. д. Набравшие наибольшее количество упоминаний вошли в итоговую десятку.

Фото: static.ngs.ru, сайт главы Мордовии, Денис Кочкин, pxhere.com, kremlin.ru