В подземном переходе на Московском шоссе опять провалилась плитка

Провал заметили у ТЦ «Империя»

Жители Самары обратили внимание властей на некачественную брусчатку на Московском шоссе. Плитка начала крошиться в районе подземного пешеходного перехода около торгового центра «Империя».

Подземный переход ТЦ Империя Московское шоссе. Плитка крошиться. Надо бы заменить. Гарантия есть на работы?@E_Lapushkina pic.twitter.com/lB7pwkxNGV— Светлана Лусис (@lanalusis) 1 июня 2018 г.

— На заезде и пандусе для инвалидов плитка раскрошилась. Это неудобно для пешеходов и опасно для инвалидов и мам с маленькими детьми, — пожаловались горожане.

Представители регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог составили список проблемных объектов. Подрядная организация «СамараТрансСтрой» должна была устранить все недочеты в течение июня за свой счет. Но они не уложились в отведенные сроки. Сейчас в Минтрансе готовят претензию в адрес компании о неисполнении обязательств.

Это не единственный дефект плитки на Московском шоссе, на который обратили внимание местные жители. Весной под землю ушла брусчатка в районе развязки Ракитовского и Волжского шоссе. Такие же провалы заметили на пересечении с Силина и Бубнова, на Мехзаводе. Остроумные жители поселка предложили одну из дыр прикрыть фальшфасадом, а другую использовать как ловушку.

Капитальный ремонт Московского шоссе на участке от Мичурина до проспекта Кирова начали в 2014 году. Кроме обновления дорожного полотна и строительства карманов для общественного транспорта, строители соорудили три подземных перехода — на Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя».

Кроме некачественной плитки, нарекания вызвали и нагревательные кабели, которые использовали при проведении работ. По словам представителей прокуратуры, подрядчики использовали дешевую марку кабеля, но в акты выполненных работ вписали более дорогую. Таким образом, сумма ущерба составила более трех миллионов рублей.

Рассмотрение уголовного дела начали в августе прошлого года. Главным подозреваемым был руководитель фирмы «СамараТрансСтрой» Сергей Сурков. Подозреваемый своей вины не признавал. По его словам, к скандалу привели многочисленные неточности, и фирма не получила прибыли. Более того, выяснилось, что подрядчик потерял 13 миллионов рублей. В конце октября суд Октябрьского района оправдал Сергея Суркова.