Британия определилась с флотом ВВС до 2040 года

В ближайшие десятилетия на вооружении ВВС Британии будут истребители Typhoon и F-35, при этом Typhoon после модернизации прослужит как минимум до 2040 года, сообщается в стратегии развития британских военно-воздушных сил.

«Наш боевой потенциал в воздухе будет в ближайшие десятилетия в большей части основываться на Typhoon и F-35. Инвестируя в развитие этого потенциала, мы сможем обеспечить соответствие наших ВВС мировому уровню», — передает РИА «Новости» текст стратегии.

В документе говорится, что ВВС возьмут «лучшее от этих машин», усовершенствовав системы для использования их в будущем.

В то же время правительство Великобритании собирается продолжать инвестировать в созданный европейскими компаниями истребитель Typhoon, чтобы «довести его системы до уровня поколения 4+». Истребитель Typhoon стал основным для ВВС Великобритании после того, как был снят с эксплуатации истребителя Tornado.

«Оборонная стратегия 2015 года предусматривает реализацию расширенной программы модернизации Typhoon с целью сохранения его оперативной эффективности и продления срока службы в ВВС до как минимум 2040 года», — отмечается в документе.

Кроме того, минобороны Великобритании собирается составить программу закупок для определения будущих направлений модернизации флота ВВС после вывода нынешних истребителей из эксплуатации и для выработки требований к будущему самолету.

В июле 2016 года National Interest составил рейтинг ВВС, которые будут сильнейшими к 2030 году. Великобритания попала в число пяти стран с самыми мощными военно-воздушными силами благодаря своим истребителям Typhoon и с самолетами F-35.