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Городские службы Москвы во время ЧМ вывезли в 20-30 раз больше мусора, чем обычно
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Городские службы Москвы во время ЧМ вывезли в 20-30 раз больше мусора, чем обычно 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Городские службы Москвы за время проведения чемпионата мира в общей сложности вывезли в 20-30 раз больше бытового мусора, чем обычно в это время года. Об этом сообщил вице-мэр столицы Петр Бирюков на пресс-конференции, посвященной итогам работы городских служб во время ЧМ-2018 в Москве.
Бирюков считает, что болельщики и гости столицы с уважением отнеслись к работе коммунальных служб. «Я по 18-20 часов проводил на улице вместе с гостями. Не видел, чтобы кто-то шел и небрежно бросал бытовой мусор. Хочу сказать, что только из центральной части города количество бытового мусора выросло в 20-30 раз. В пределах Кремлевского дворца в первые дни [ежедневно вывозили мусор] по 12 грузовиков, а в последующие — до 30 грузовиков», — сказал Бирюков.
Вице-мэр отметил сознательность некоторых болельщиков, уносивших за собой и другими болельщиками мусор.
Матчи турнира чемпионата мира по футболу, стартовавшего 14 июня, приняли 12 стадионов в 11 городах России, в том числе и в Москве. Игры чемпионата мира посетило более 3 млн человек.
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