Городские службы Москвы во время ЧМ вывезли в 20-30 раз больше мусора, чем обычно

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Городские службы Москвы за время проведения чемпионата мира в общей сложности вывезли в 20-30 раз больше бытового мусора, чем обычно в это время года. Об этом сообщил вице-мэр столицы Петр Бирюков на пресс-конференции, посвященной итогам работы городских служб во время ЧМ-2018 в Москве.

Бирюков считает, что болельщики и гости столицы с уважением отнеслись к работе коммунальных служб. «Я по 18-20 часов проводил на улице вместе с гостями. Не видел, чтобы кто-то шел и небрежно бросал бытовой мусор. Хочу сказать, что только из центральной части города количество бытового мусора выросло в 20-30 раз. В пределах Кремлевского дворца в первые дни [ежедневно вывозили мусор] по 12 грузовиков, а в последующие — до 30 грузовиков», — сказал Бирюков.

Вице-мэр отметил сознательность некоторых болельщиков, уносивших за собой и другими болельщиками мусор.