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В Челябинской области сократят 900 чиновников
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В Челябинской области сократят 900 чиновников 

Rambler News Service 1 час назад
В правительстве Челябинской области сократят 900 человек, [сообщает] (https://ura.news/news/1052342959) URA.RU. По информации издания, сокращение пройдет в управлении делами правительства и главном управлении юстиции региона.
Речь идет о технических работниках, которых переведут в областное госучреждение.
Издание отмечает, что управление юстиции региона — одно из самых многочисленных ведомств в областном правительстве. В его состав входят все мировые судьи Южного Урала, их помощники, секретари, делопроизводители, а также уборщики и сторожа помещений.
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