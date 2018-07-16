В Челябинской области сократят 900 чиновников

В правительстве Челябинской области сократят 900 человек, [сообщает] (https://ura.news/news/1052342959) URA.RU. По информации издания, сокращение пройдет в управлении делами правительства и главном управлении юстиции региона.

Речь идет о технических работниках, которых переведут в областное госучреждение.

Издание отмечает, что управление юстиции региона — одно из самых многочисленных ведомств в областном правительстве. В его состав входят все мировые судьи Южного Урала, их помощники, секретари, делопроизводители, а также уборщики и сторожа помещений.