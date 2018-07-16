На российской военной базе в Армении началось занятие с мотострелковыми подразделениями во взаимодействии с расчетами БЛА

Особенность занятия — применение системы разведывательно-огневых контуров с использованием автоматизированных систем управления и внесением баллистических поправок на экстремальные климатические условия.

На высокогорном полигоне Алагяз российской военной базы в Армении началось занятие с мотострелковыми подразделениями во взаимодействии с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Подразделения совершили 100-километровый марш в район выполнения задач с целью достижения тактического превосходства, выполнили разведку действий условного противника с применением БЛА, после чего поразили указанные цели по координатам из вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий при поддержке истребительной и армейской авиации.

Особенность тактико-специального занятия в Закавказье — применение системы разведывательно-огневых (ударных) контуров с использованием автоматизированных систем управления и внесением баллистических поправок на экстремальные климатические условия на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

К практическому занятию, которое продлится в течение недели, привлечены около 2 тыс. военнослужащих и задействовано 300 единиц военной техники, в том числе беспилотная, истребительная и армейская авиация.