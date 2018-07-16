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На российской военной базе в Армении началось занятие с мотострелковыми подразделениями во взаимодействии с расчетами БЛА
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На российской военной базе в Армении началось занятие с мотострелковыми подразделениями во взаимодействии с расчетами БЛА 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенность занятия — применение системы разведывательно-огневых контуров с использованием автоматизированных систем управления и внесением баллистических поправок на экстремальные климатические условия.
На высокогорном полигоне Алагяз российской военной базы в Армении началось занятие с мотострелковыми подразделениями во взаимодействии с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).
Подразделения совершили 100-километровый марш в район выполнения задач с целью достижения тактического превосходства, выполнили разведку действий условного противника с применением БЛА, после чего поразили указанные цели по координатам из вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий при поддержке истребительной и армейской авиации.
Особенность тактико-специального занятия в Закавказье — применение системы разведывательно-огневых (ударных) контуров с использованием автоматизированных систем управления и внесением баллистических поправок на экстремальные климатические условия на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.
К практическому занятию, которое продлится в течение недели, привлечены около 2 тыс. военнослужащих и задействовано 300 единиц военной техники, в том числе беспилотная, истребительная и армейская авиация.
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