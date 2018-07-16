«Боль была дикая»: в Екатеринбурге велосипедист сломал ногу, когда его попытался остановить гаишник

Екатеринбуржец Александр получил тяжелую травму 12 июля. По его словам, он ехал на велосипеде по тротуару на улице Машинной, когда неожиданно из-за стоящего поблизости патрульного автомобиля выскочил инспектор ГИБДД и схватил его за руку, чтобы остановить. Александр потерял равновесие и упал на асфальт.

— Сначала я ехал по Фурманова, а на Машинную выехал по пешеходному переходу через светофор и поехал в направлении Щорса. — рассказал он. — Метров через тридцать неожиданно выскочил автоинспектор. Это произошло очень быстро, за считаные секунды. Я даже не успел среагировать и упал! Боль в ноге была дикая. А инспектор довольно грубо мне говорил, что я проехал через дорогу на красный свет и теперь симулирую, что получил травму.

Через некоторое время полицейский понял, что при падении Александр действительно получил серьезную травму. Заметив, что у мужчины неестественно вывернута нога, сотрудники ГИБДД вызвали скорую помощь. В больнице молодому человеку сделали рентген и МРТ, и поставили диагноз: перелом бедра со смещением и ушиб колена. Восстанавливаться мужчина будет несколько месяцев.

Но на этом история не закончилась. Через некоторое время в палату к Александру пришел коллега того самого автоинспектора и принес протокол.

— Из этой бумаги следовало, что не меня сшибли с велосипеда, а, наоборот, я сбил некоего пешехода, — возмутился Александр. — При этом в протоколе не уточнялось, кто именно был тем пешеходом. Инспектор Алексей Сенаторов, который схватил меня за руку, не пострадал, потому что я на него не наехал! Естественно, я не стал подписывать эту бумагу.

На следующий день Александр написал жалобы в прокуратуру следственный комитет . Мужчина работает в инжиниринговой компании, и его зарплата зависит от объемов выполненных заказов. Из-за перелома он лишился дохода, а у него двое детей и ипотека. Велосипедист намерен через суд взыскать материальный ущерб с полиции и надеется, что инцидент попал на записи камер наружного наблюдения или на чей-то видеорегистратор.

В Екатеринбургском отделении межрегиональной общественной организации «Вело-Город» сказали, что уже сталкивались с аналогичными случаями.

— Из рассказа велосипедиста можно заключить, что сотрудник ГИБДД действовал неграмотно. Существует порядок остановки участников дорожного движения, — сказал руководитель «Вело-Города» в Екатеринбурге Константин Мочалов. — Необходимо было заранее жезлом или свистком уведомить велосипедиста о том, что тот должен остановиться, и только в случае неподчинения принимать какие-то экстренные меры. Я уверен, что полицейский не хотел таких жестких последствий, просто получилось так, что он поступил непрофессионально.

В полиции в ответ на просьбу прокомментировать данный инцидент посоветовали написать обращение на имя начальника УМВД Екатеринбурга. Ответа на него пока не поступило.

Если вы были очевидцем этого происшествия или оно попало на видеорегистратор вашего автомобиля, пожалуйста, напишите нам в редакцию.

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