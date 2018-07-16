ГБУ «Мосветстанция» завершила ремонт карантинной базы

ГБУ «Мосветстанция» завершила комплекс мероприятий по благоустройству территории. Недавно закончились работы по ремонту фасада здания карантина для животных, который выполнен в едином стиле с административным строением. Входные группы обзавелись удобными крылечками.

Также были проведены ремонтные и покрасочные работы во всех помещениях карантина, который рассчитан на одновременный прием 27 мелких (кошки, хорьки и др.) и 31 крупных животных (собаки, лисы и др.).

Кроме того, в конце прошлого года ГБУ «Мосветстанция» оснастило карантинные помещения новыми модулями. Улучшенные клетки стали более комфортабельными для животных, а так же безопасными для ветеринарного персонала, что позволяет перевозить животных без манипуляций по пересадке из одной переноски в другую, ограничивая контакт подозреваемого по бешенству питомца с окружающими (владельцами, животными, ветеринарными специалистами) в ходе транспортировки и при дальнейшем размещении животного на карантине.

Таким образом, весь комплекс строений ГБУ «Мосветстанция» приобрел благоустроенный и ухоженный вид.