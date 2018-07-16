Для российского фондового рынка все самое интересное начнется с 17:00

Внимание всего инвестиционного сообщества приковано к встрече В. Путина Д. Трампа . Два лидера с глазу на глаз пообщаются около 2 часов и после выйдут к журналистам. Если не будет задержек, то первые комментарии для широкой публики начнут поступать около 17.00 по Москве . Возможно, ряд сделанных заявлений могут повлиять и на российские рублёвые активы, и на цены на сырьё.

Пока же внешний фон сегодня немного ухудшился. Данные по экономике Китая вышли в целом позитивные, но инвесторам они не сильно понравились. Китайский фондовый рынок сегодня потерял более 1%, хотя в моменте снижение было почти на 2%. Похоже, все прекрасно понимают, что вышедшие цифры по Китаю не отражают будущих рисков, и по итогам следующего квартала данные окажутся намного слабее.

На европейских площадках сегодня динамика почти нейтральная. Немецкий биржевой индекс торгуется вблизи пятничного закрытия, французский индекс теряет 0.3%, а вот биржевой индекс Великобритании теряет почти 1% на фоне политического тупика и неопределённости вокруг Brexit.

Российский рублёвый индекс Московской биржи сегодня торгуется почти без изменений, вблизи отметки 2350 пунктов, валютный индекс РТС теряет скромные 0.15%. Акции ГМК сегодня снижаются почти на величину дивидендов и теряют около 5% после закрытия реестра. Почти на 16% сегодня взлетели акции Мегафона после новостей об уходе компании с Лондонской биржи. В ближайшие дни пройдут финальные дивидендные отсечки по акциям Сургутнефтегаза , ФСК, Газпрома

С технической точки зрения, несмотря на недавнее обновление исторических максимумов, картина по российскому рублёвому индексу выглядит уже не столь оптимистично. Всё первое полугодие рублёвый индекс Московской биржи провёл в боковом диапазоне с границами 2200-2350 пунктов, и похоже, что мы видели очередной ложный выход вверх, а значит, впереди нас ждёт коррекция c целью к нижней границе.

СЫРЬЁ И ВАЛЮТЫ

Индекс промышленных металлов падает уже шестую неделю подряд, причём самую худшую динамику продолжает демонстрировать цена меди. Сегодня цены на медь теряют ещё почти 1%, а сам индекс промышленных металлов теряет более 0.5%.

Цена тройской унции золота сегодня повышается на 0.3%, до отметки 1245 долларов. Очень важный уровень поддержки по золоту находится на отметке 1240$, и его пробой может открыть дорогу к целям 1200 и даже 1150 долларов. Вслед за обвалом индекса промышленных металлов не выдержали и цены на нефть. Сегодня цена нефти марки Brent теряет почти 1.8% и торгуется около отметки 73.75 доллара за баррель.

На глобальном валютном рынке сегодня вновь начал сдавать свои позиции американский доллар. Сам индекс доллара (DXY) сегодня теряет 0.3% и торгуется на отметке 94.17 пункта, при этом ключевая валютная пара евро-доллар растёт на 0.35% и торгуется на отметке 1.1734. Российский рубль в паре с долларом стабилен и торгуется вблизи отметки 62.2, в паре с евро курс находится на отметке 72.9.

ПРОГНОЗ