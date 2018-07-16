Чистая планета: дорого это или дешево?

МОСКВА , 16 июл — ПРАЙМ. По данным «Закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в нынешнем году на охрану окружающей среды из бюджета будет потрачено более 90 миллиардов рублей. О том, много это или мало и сколько вообще нужно средств, чтобы содержать в чистоте 1/6 часть земного шара, а также о средствах, предназначенных для защиты окружающей среды, рассказала в интервью агентству «Прайм» генеральный директор ООО «Хербал Симбол» Наталья Колотушкина.

— Как вы думаете, сумма, которая выделена в бюджете на нужды защиты экологической среды — это много или мало?

— Экологи и экономисты уже давно заговорили о необходимости более щедрого финансирования экологии. Если не вкладывать в эту сферу добровольно, природа всё равно возьмёт своё, и государство неминуемо будет нести, и уже несёт, убытки.

Согласно рейтингу самых экологически чистых стран мира, который ежегодно составляется Центром экологической политики и права при Йельском университете (Yale Center for Environmental Law and Policy), в прошлом году самый высокий индекс был у Финляндии , последнее место в нем заняли Сомали Россия находится на 32 пункте после Азербайджана Германии . С учетом негативных последствий для здоровья населения Россия ежегодно теряет около 15% ВВП. Считаю, что прежде чем ответить на ваш вопрос о финансировании экологической темы в стране, необходимо начать разговор о вопросе экологии с каждого дома.

— Наталья Николаевна, компания Herbal Symbol позиционирует свою продукцию как экологическую, основной целью которой является защита окружающей среды. Расскажите о ней поподробнее.

— Российскому рынку мы предлагаем линейку концентратов для мытья посуды, стирки белья и для мытья овощей, фруктов и детских бутылочек. Наше предложение запатентовано и имеет всю доказательную базу по защите и очищению окружающей среды, а именно сточных вод и почвы. Растительный концентрат Herbal Symbol — продукт, которого еще нет на российском рынке — это моющий концентрат, на 100% состоящий из различных трав и фруктов. В составе нашей продукции исключительно растительные биоразлагаемые компоненты: гриб шиитаке, арбуз, карамбола, листья полыни, гуава, семена камелии, лимон, жгун-корень, апельсин, якорцы стелющиеся, мыльное дерево, кохия, виноград, кокос, папайя, кукуруза и другие растения.

Наша продукция выгодно отличается от предложений других производителей — она не содержит вредных химических соединений, продуктов нефтепереработки, ПАВ, мыла, отдушек и отбеливателей.

Не стоит упускать и экономическую выгоду как для производителей, так и для потребителей. Достаточно низкая цена обусловлена тем, что сырьем для производства концентрата являются нестандартные, оставшиеся, непроданные фрукты и овощи сельского и фермерского хозяйства. «Активные растительные кислоты» имеет свойство расщеплять остатки пестицидов, кроме того оздоравливает почву, расщепляет тяжелые металлы.

— Какова же технология производства таких концентратов?

— В технологии производства концентратов Herbal Symbol применяются активные растительные кислоты, которые вырабатываются с помощью процесса растительной ферментации.

Таким образом, процесс выработки полностью экологичен: в результате ферментаций получается раствор «Активные растительные кислоты», а остатки фруктов применяются в сельском хозяйстве в качестве экологически безопасного органического средства. В нашем производственном процессе нет отходов, которые выбрасывали бы в окружающую среду вредные газы, загрязняли сточные воды и оставляли твёрдые отбросы. Наши концентраты являются хорошим дезинфицирующим средством, моют посуду, очищают одежду, а также применяются при мытье овощей, фруктов и детских бутылочек.

— В вашей линейке есть продукция для детей?

— У нас есть линия «Мать и дитя», в которую входят шампуни, бальзамы, различные крема, термальная вода и другие. В нашем ассортиментом портфеле более ста рецептов для красоты и чистоты без вреда для здоровья человека и окружающей среды. Достаточно для очищения природы — чтобы люди просто пользовались растительным концентратом. Затраты на экологию — это косвенный показатель отношения государства и его граждан к природе. Этими цифрами, пожалуй, можно измерить уровень экологической культуры страны.

— Чем отличается ваше средство для стирки от других моющих средств?

— Как я уже говорила, при производстве технологии «Активные растительные кислоты» не применяются химические вещества — только процесс растительной ферментации. Только фрукты и травы. Что очень важно в первую очередь для здоровья человека и среды, в которой он живет. Ни один из производителей, чья продукция, представлена на нашем рынке сегодня, не имеет такого состава, как наш продукт.

Концентрат Herbal Symbol имеет очень густую структуру и достаточно одной капли, чтобы перестирать 5 килограммов одежды или перемыть гору посуды. В нашем портфеле есть специальное средство, которое моет и дезинфицирует детскую посуду, прекрасно удаляя возбудителей кишечных инфекций. Все средства при этом не портят кожу рук, не наносят вреда детям и, повторюсь, природе.

К сожалению, на данный момент стимулом к увеличению вложений в экологию часто становятся аварии на предприятиях, повлекшие за собой ущерб для окружающей среды, или только когда речь идет о вложениях самих предприятий в экологию или о штрафах.

Финансирование экологии, наоборот, приносит свои дивиденды. Запрос на экологичность в мире постоянно возрастает.

— Как связан туризм с экологией и средствами, которые вы представляете?

Швейцария, — Экологический туризм уже давно набирает обороты, поэтому такие страны, как Австрия Швеция , Финляндия используют экологию как тренд и модное направление. Новая технология Herbal Symbol привлечет к себе туристов, а значит, внесет свой вклад в экономику региона.

В нашей стране всё больше ценятся экологически чистые продукты питания, взращенные на чистых почвах натуральными методами.

— Как Herbal Symbol способствует выращиванию экологически чистых продуктов?

— Отходы производства (если их можно так назвать), то, что осталось после ферментации и биодеструкции, являются хорошим органическим удобрением, способствуют очищению почвы, что позволит вырастить не только экологически чистые продукты питания, но и органически чистые. Чистые натуральные почвы — здоровая нация!

В будущем нетронутые природные зоны будут стоить дороже, чем запасы нефти и газа, тогда и оправдаются средства, вложенные в сохранение природы сейчас.

Тренд будущего — увеличение расходов на экологию.

Сколько же нужно вкладывать в экологию? По оценкам специалистов-экологов, для стабилизации экологической ситуации на текущем уровне требуется осуществлять затраты не менее 3% ВВП, для ее улучшения — не менее 4% ВВП, для кардинального изменения — не менее 5% ВВП.

Недостаточный вклад в экологию ведёт к обострению всех проблем: от загрязнения окружающей среды начинают страдать и тело, и интеллект, ухудшается качество жизни, качество трудовых ресурсов, понижается производительность, ухудшается демографическая ситуация.

Государство, как и человек, чтобы быть гармоничным и стабильным, должно в равной мере финансировать три составляющих: заботиться о телесном комфорте, здоровье и безопасности граждан, об их интеллектуальном развитии и, наконец, о нашем общем пространстве, о его экологичности.

Природа — мать, а не мачеха — пора задуматься над этим. И именно природа дала нам свое богатство и научила пользоваться ими. Так давайте воспользуемся ее даром — растительным концентратом Herbal Symbol.