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ТКС «Орехово» организует большой пленэр
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ТКС «Орехово» организует большой пленэр 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Территориальная клубная система «Орехово» организует большой пленэр «Москва в Перспективе». Пройдет он в Братеевском каскадном парке в субботу, 21 июля.
Пленэр станет частью городской сетевой акции «Город будущего». Именно эта тема красной нитью пройдет через весь творческий мастер-класс. Участники попытаются изобразить Москву, но в свои рисунки добавят немного «деталей», которые могли бы сделать город ещё более безопасным, красивым и удобным.
— Уникальное положение Братеевского каскадного парка позволит художникам увидеть полноценные черты города, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» специалист по связям с общественностью ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова, — Посетителям мастер-класса расскажут об особенностях построения городского пейзажа, видах художественной перспективы и о работе в смешанной графической технике.
Вести творческий урок будут руководитель студии «СтАрт», дипломант Международных ассамблей искусств в Московском доме художника Ольга Аблицова и художник по костюмам, дипломант всероссийских и международных фестивалей искусства и выставок по изобразительному искусству и дизайну Анна Гурьянова.
Начнется пленэр в 16:00. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться здесь.
Фото и видео предоставила Анастасия Ушакова
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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