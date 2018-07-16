ТКС «Орехово» организует большой пленэр

Территориальная клубная система «Орехово» организует большой пленэр « Москва в Перспективе». Пройдет он в Братеевском каскадном парке в субботу, 21 июля.

Пленэр станет частью городской сетевой акции «Город будущего». Именно эта тема красной нитью пройдет через весь творческий мастер-класс. Участники попытаются изобразить Москву, но в свои рисунки добавят немного «деталей», которые могли бы сделать город ещё более безопасным, красивым и удобным.

— Уникальное положение Братеевского каскадного парка позволит художникам увидеть полноценные черты города, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» специалист по связям с общественностью ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова , — Посетителям мастер-класса расскажут об особенностях построения городского пейзажа, видах художественной перспективы и о работе в смешанной графической технике.

Вести творческий урок будут руководитель студии «СтАрт», дипломант Международных ассамблей искусств в Московском доме художника Ольга Аблицова и художник по костюмам, дипломант всероссийских и международных фестивалей искусства и выставок по изобразительному искусству и дизайну Анна Гурьянова

Начнется пленэр в 16:00. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться здесь.

Фото и видео предоставила Анастасия Ушакова