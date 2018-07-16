Полис «АльфаСтрахование» стал доступен в «заправочном» приложении

Для этого необходимо выбрать соответствующий пункт в разделе «сервисы», а после автоматического перехода на сайт https://www.alfastrah.ru/ внести данные о транспортном средстве в калькулятор ОСАГО от «АльфаСтрахование». После расчета стоимости полис можно будет оплатить картой и получить его на электронную почту.

"Наше мобильное приложение становится платформой, где автомобилисты могут получить доступ к востребованным сервисам и услугам. Оформление полиса ОСАГО в режиме онлайн существенно экономит время клиентов без необходимости посещения офиса страховой компании. Сеть АЗС «Газпромнефть» стала первой среди крупных игроков рынка, которая предлагает подобный сервис в своем приложении для смартфонов", — подчеркнул руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ Олег Кузьменков.

По данным на середину июня, с начала 2018 года россияне приобрели 1,3 миллиона полисов еОСАГО от «АльфаСтрахование» — компания заняла первое место по объему продаж электронных полисов обязательного страхования гражданской ответственности. «Альфастрахование» лидировала и по итогам первого квартала с 478 500 купленными клиентами полисами eОСАГО. За январь — июнь темпы продаж возросли, и сейчас компания реализует около 300 еОСАГО в час, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

"Приложение «АльфаСтрахование Мобайл» занимает первое место среди приложений страховых компаний. Оно насчитывает 700 тысяч активных пользователей, поэтому мы считаем, что совместный проект с сетью АЗС «Газпромнефть» будет популярен у клиентов, желающих получить качественные услуги и сэкономить свое время", — отметил директор департамента электронной коммерции «АльфаСтрахование» Антон Косачев.