Ещё
В Самаре ограничат движение транспорта на время проведения крестного хода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре ограничат движение транспорта на время проведения крестного хода 

Волга Ньюс 2 часа назад
Ограничения будут действовать на следующих улицах:
— ул. Ерошевского от ул. Мичурина до ул. Маломосковской;
— ул. Маломосковская от ул. Ерошевского до ул. Революционной;
— ул. Революционная от ул. Маломосковской до ул. Дыбенко;
— ул. Дыбенко от ул. Революционной до ул. Авроры;
— ул. Авроры от ул. Дыбенко до Академического переулка;
— Академический переулок от ул. Авроры до ул. Ивана Булкина;
— ул. Ивана Булкина от Академического переулка до ул. Дыбенко;
— ул. Дыбенко от ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;
— ул. Карбышева от ул. Дыбенко до ул. Аэродромной;
— ул. Аэродромная от ул. Карбышева до ул. Промышленности;
— Измайловский переулок от ул. Промышленности до ул. Бобруйской;
— ул. Бобруйская от Измайловского переулка до Можайского переулка.
Крестный ход, в котором примут участие несколько сотен человек, планируют начать в 11:00.
Волга Ньюс: последние новости
Жители губернии обсуждают изменение сроков трудоспособного возраста АвтоВАЗ снимет LADA Priora с производства в конце июля На Сызранском НПЗ новаторская деятельность поставлена на поток
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина229
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Крым парализовало209
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым89
Франция закрывает торгпредство в России52
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение