В Самаре ограничат движение транспорта на время проведения крестного хода 

Ограничения будут действовать на следующих улицах:
— ул. Ерошевского от ул. Мичурина до ул. Маломосковской;
— ул. Маломосковская от ул. Ерошевского до ул. Революционной;
— ул. Революционная от ул. Маломосковской до ул. Дыбенко;
— ул. Дыбенко от ул. Революционной до ул. Авроры;
— ул. Авроры от ул. Дыбенко до Академического переулка;
— Академический переулок от ул. Авроры до ул. Ивана Булкина;
— ул. Ивана Булкина от Академического переулка до ул. Дыбенко;
— ул. Дыбенко от ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;
— ул. Карбышева от ул. Дыбенко до ул. Аэродромной;
— ул. Аэродромная от ул. Карбышева до ул. Промышленности;
— Измайловский переулок от ул. Промышленности до ул. Бобруйской;
— ул. Бобруйская от Измайловского переулка до Можайского переулка.
Крестный ход, в котором примут участие несколько сотен человек, планируют начать в 11:00.