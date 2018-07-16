В Самаре ограничат движение транспорта на время проведения крестного хода

Ограничения будут действовать на следующих улицах: — ул. Ерошевского от ул. Мичурина до ул. Маломосковской; — ул. Маломосковская от ул. Ерошевского до ул. Революционной; — ул. Революционная от ул. Маломосковской до ул. Дыбенко; — ул. Дыбенко от ул. Революционной до ул. Авроры; — ул. Авроры от ул. Дыбенко до Академического переулка; — Академический переулок от ул. Авроры до ул. Ивана Булкина; — ул. Ивана Булкина от Академического переулка до ул. Дыбенко; — ул. Дыбенко от ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева; — ул. Карбышева от ул. Дыбенко до ул. Аэродромной; — ул. Аэродромная от ул. Карбышева до ул. Промышленности; — Измайловский переулок от ул. Промышленности до ул. Бобруйской; — ул. Бобруйская от Измайловского переулка до Можайского переулка. Крестный ход, в котором примут участие несколько сотен человек, планируют начать в 11:00.