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В Хельсинки на фоне российско-американского саммита проходят демонстрации
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В Хельсинки на фоне российско-американского саммита проходят демонстрации 

РИА Новости 2 часа назад
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Несколько демонстраций проходят в разных точках Хельсинки одновременно с переговорами президентов США и России.
Так, как концерт «Авторы за свободу слова» начался в центре Хельсинки примерно в 100 метрах от президентского дворца, где идут переговоры американского и российского лидеров.
Сцена установлена на бульваре Эспланада, который выходит на Торговую площадь, где стоит президентский дворец.
Как следует из афиши, концерт организован финским отделением ПЕН-клуба (международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов), участвуют также представители ПЕН-клуба из США. Местные музыканты и писатели представят свои произведения, посвящённые борьбе за свободу. Среди участниц заявлена известная финская писательница Софи Оксанен.
Сейчас участники настроили аппаратуру и исполняют бардовские песни под гитару. Одна из активисток намерена прочитать перед микрофоном письма осужденного в России за организацию терактов украинского режиссера Олега Сенцова из тюрьмы.
Причем приглашения на этот концерт разослало посольство Украины в Финляндии.
"Посольство Украины в Финляндии и PEN America рады пригласить вас на встречу с журналисткой Натальей Каплан и защитником ее двоюродного брата, украинского режиссера и писателя Олега Сенцова, который находится в тюрьме в России уже более четырех лет… Наталья только что вернулась с посещения Сенцова в исправительной колонии «Лабытнанги» к северу от Полярного круга", — говорится в приглашении посольства. Каплан также заявлена как одна из участниц концерта.
Между тем, одной из слушательниц концерта стало плохо от жары, она упала в обморок, сейчас ей оказывают медицинскую помощь.
В центре Хельсинки много политических активистов, выступающих как против одного из президентов, так и за. Активисты с флагами США, Украины и Грузии, с правозащитными лозунгами общаются с горожанами и журналистами.
Одновременно на Эспланаде проходит шествие против фашизма и расизма, оно сопровождается барабанным боем.
На Сенатской площади в центре Хельсинки прошло шествие «беременных» двойников Трампа (переодетых активистов) — в защиту беженцев из Мексики и против разделения семей на границе США. А на набережной Телле прошла акция поклонников готической культуры под слоганом «Мы хотим апокалипсиса».
Финская полиция резюмирует, что в Хельсинки сохраняется порядок и день проходит без происшествий.
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