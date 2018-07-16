Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России

Компания «Датсун» представила весьма неожиданную вариацию хэтчбека mi-DO, подготовленную для преодоления легкого бездорожья. Кросс-версия не только окрашена «Раптором», но и дополнена серьезным оффроад-тюнингом (и даже топором!).