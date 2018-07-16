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Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России
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Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Компания «Датсун» представила весьма неожиданную вариацию хэтчбека mi-DO, подготовленную для преодоления легкого бездорожья. Кросс-версия не только окрашена «Раптором», но и дополнена серьезным оффроад-тюнингом (и даже топором!).
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