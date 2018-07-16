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Стойку с дорожными знаками на Красноказарменной улице вернули в нормативное положение
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Стойку с дорожными знаками на Красноказарменной улице вернули в нормативное положение 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района Лефортово.
Работы провели в течение суток с момента поступления заявки. Сообщение об их выполнении за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова появилось на портале в установленный срок.
«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход»», — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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