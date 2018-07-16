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Поток низкоквалифицированных рабочих из СНГ не уменьшается
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Поток низкоквалифицированных рабочих из СНГ не уменьшается 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Поток прибывающих в Россию рабочих низкой квалификации из стран СНГ не уменьшается, и регионы не просят миграционные власти остановить его, заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой.
"Мы видим неуменьшающийся поток низкоквалифицированных рабочих в основном из стран СНГ. Ни один субъект РФ не воспользовался предоставленным законом правом и не обратился в наши органы в части приостановления выдачи патентов на занятие трудовой деятельностью. Я делаю из этого вывод, что несистемно проходит работа по анализу давления на трудовой рынок местного населения со стороны приезжающих граждан низкой квалификации", — сказал Горовой на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию миграционного законодательства.
Он добавил, что в 2017 году в Россию с различными целями въехали более 17 миллионов человек. В начале июля начальник главного управления МВД по миграции Ольга Кириллова сообщила журналистам, что из этих 17 миллионов выехали из России около 15 миллионов. В настоящее время, по ее словам, в России находятся около 10 миллионов иностранцев.
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