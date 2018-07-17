В Петербурге откроют хостелы азиатской сети Mad Monkey

Международная сеть хостелов Mad Monkey Hostels, созданная в Азии, выходит в Россию . Она начнет освоение нового рынка с Петербурга , где до конца года по франшизе откроются два хостела. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает консалтинговая компания Rusland SP, которая будет представлять сеть в России.

«В настоящий момент Rusland SP получила предварительное согласие инвесторов на открытие двух объектов под франшизой Mad Monkey в Санкт-Петербурге до конца текущего года», — отмечают в компании. Как уточнили «Коммерсану» в Rusland, два хостела будут рассчитаны в целом более чем на 300 мест. Один из них, по данным издания, откроется в жилом объекте, который перерегистрирован под коммерческое назначение. Инвестиции в хостел на 82 места составят 25,5 млн рублей.

Другой хостел будет находиться в реконструированном офисном здании. Он будет больше: на 234 места, инвестиции в открытие составят 128 млн рублей. Глава компании Mad Monkey Hostels Стив Вайли отметил, что рад сотрудничеству с Rusland SP, которая в качестве партнера будет работать над развитием бренда Mad Monkey на территории России.

Руководитель Rusland SP Hospitality Александр Титов назвал миллениалов «основной потребительской силой на рынке услуг». Он отметил, что сейчас они формируют до половины спроса в сфере гостеприимства, при этом качественное предложение на гостиничном рынке России для них почти отсутствует. «В связи с этим мы привлекли в партнеры один из лучших международных брендов хостелов для молодежи и начинаем активно развивать этот гостиничный сегмент в России», — рассказал Александр Титов. Mad Monkey Hostels была основана в 2011 году в Пномпене Камбоджа ). Сейчас сеть насчитывает 10 объектов в шести странах мира, еще семь объектов готовятся к открытию. На официальном сайте сети отмечается, что она крупнейшая в Азии. Mad Monkey станет вторым международным брендом хостелов на российском рынке после MEININGER, отмечают в Rusland. Годовой объем рынка мини-отелей, хостелов и гостевых домов Петербурга составляет 6 млрд рублей.

По материалам «ДП»

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