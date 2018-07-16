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Полузащитник сборной Армении, интересовавший клубы РФПЛ, перейдет в «Леганес»
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Полузащитник сборной Армении, интересовавший клубы РФПЛ, перейдет в «Леганес» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Как стало известно Sport24.ru, полузащитник «Еревана» Эрик Варданян подпишет контракт с испанским «Леганесом».
20-летний футболист является воспитанником школы армянского клуба «Бананц». В возрасте 11-ти лет он попал в футбольную школу испанской «Барселоны», сумев пройти отбор, в котором участвовали 204 игрока со всего мира.
Варданян несколько лет выступал в юношеских командах «Барселоны», а прошлый сезон провел в «Ереване». Интерес к армянскому полузащитнику проявляли несколько российских клубов.
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