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В 5-м Войковском проезде открыта школа для пациентов с сахарным диабетом
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В 5-м Войковском проезде открыта школа для пациентов с сахарным диабетом 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Школа для больных сахарным диабетом работает на базе городской поликлиники № 45 в 5-м Войковском. Как уточняется на официальном сайте медучреждения, посещать лекции могут не только пациенты с соответствующим диагнозом, но и их родственники.
Материал излагают в интерактивном формате: используют обучающие плакаты, слайды. Знания закрепляют во время решения ситуационных задач, тестов. Занятия проводит заведующая отделением эндокринологии Анна Черникова.
Адрес поликлиники: 5-й Войковский пр-д, д. 12, 4-й этаж (конференц-зал). Время занятий — с 16.00 до 18.00 по понедельникам.
Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (495) 617-17-51 (доб. 140). (ео)
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