В 5-м Войковском проезде открыта школа для пациентов с сахарным диабетом

Школа для больных сахарным диабетом работает на базе городской поликлиники № 45 в 5-м Войковском. Как уточняется на официальном сайте медучреждения, посещать лекции могут не только пациенты с соответствующим диагнозом, но и их родственники.

Материал излагают в интерактивном формате: используют обучающие плакаты, слайды. Знания закрепляют во время решения ситуационных задач, тестов. Занятия проводит заведующая отделением эндокринологии Анна Черникова

Адрес поликлиники: 5-й Войковский пр-д, д. 12, 4-й этаж (конференц-зал). Время занятий — с 16.00 до 18.00 по понедельникам.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (495) 617-17-51 (доб. 140). (ео)