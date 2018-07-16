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Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Новый Кредитный Союз»
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Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Новый Кредитный Союз» 

Банки.ру 2 часа назад
Арбитражный суд Москвы на заседании 16 июля объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении банка «Новый Кредитный Союз». Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.
Напомним, лицензия у банка «Новый Кредитный Союз» была отозвана 26 апреля текущего года. В ЦБ поясняли, что в деятельности АКБ «Новый Кредитный Союз» были установлены многочисленные нарушения требований «антиотмывочного» законодательства, связанные, в частности, с неисполнением обязанности по своевременному направлению в уполномоченный орган полных и достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также были выявлены факты неотражения в отчетности банка проводимых валютно-обменных операций и установлены непрозрачные сделки банка с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для финучреждения либо не имеющие очевидного экономического смысла. В числе прочего отмечалось, что регулятор неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, например вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.
АСВ оценило объем выплат по страховому случаю банка «Новый Кредитный Союз» в 175,8 млн рублей.
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