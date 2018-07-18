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Южноуральцам бесплатно помогают отказаться от курения
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Южноуральцам бесплатно помогают отказаться от курения 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Очередной — 65-й по счету — кабинет отказа от курения открыт в Челябинской области, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
С начала 2018 года бесплатные центры профилактики табачной зависимости посетили более шести с половиной тысяч южноуральцев, 717 из них полностью отказались от пагубной привычки. В центрах отказа от курения человек получает моральную и психологическую поддержку через беседы, групповое обсуждение проблемы, обучение способам преодоления стресса. Обязательной частью терапии являются тестирование особенностей курительного поведения и определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе пациента.
Пока в России курят 60 — 65% взрослых мужчин и 15 — 20% женщин. Отмечается тенденция к более раннему началу употребления табака среди подростков и молодежи. При этом статистические расчеты показывают, что в стране 30% общей смертности мужчин и 4% общей смертности женщин связано с никотиновой зависимостью и болезнями, обусловленными табачной интоксикацией. На этом фоне в Челябинской области увеличивается количество акций по профилактике вредных превычек и пропаганде здорового образа жизни. Так, акция «Территория здоровья» проводилась с 12 мая по 3 июня восемь выходных подряд. За это время все желающие могли посетить мобильные комплексы, пройти бесплатные обследования и получить рекомендации врачей. Комплекс исследований включал в себя флюорографию, тест на ВИЧ, уровень глюкозы в крови, артериальное давление, индекс массы тела. В ходе акции у челябинских курильщиков выявлено 19 серьезных патологий, угрожающих жизни. Посетители интерактивной площадки могли получить консультации кардиолога, дерматовенеролога, эндокринолога, инфекциониста, проверить остроту зрения, принять участие в донорских акциях по сдаче крови — ее в резервный банк Челябинской областной станции переливания сдано аж 26 литров.
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