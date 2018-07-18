Южноуральцам бесплатно помогают отказаться от курения

Очередной — 65-й по счету — кабинет отказа от курения открыт в Челябинской области , — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

С начала 2018 года бесплатные центры профилактики табачной зависимости посетили более шести с половиной тысяч южноуральцев, 717 из них полностью отказались от пагубной привычки. В центрах отказа от курения человек получает моральную и психологическую поддержку через беседы, групповое обсуждение проблемы, обучение способам преодоления стресса. Обязательной частью терапии являются тестирование особенностей курительного поведения и определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе пациента.