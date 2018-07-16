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В Оренбургской области обнаружили крупное захоронение савроматов
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В Оренбургской области обнаружили крупное захоронение савроматов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
На территории посёлка Караванный в Оренбургской области обнаружили крупное захоронение савроматов, сообщает RIA56. Находки относятся к V-VI векам нашей эры.
Раскопки начались 27 июня. Студенты и преподаватели Оренбургского государственного педагогического университета извлекли из кургана останки десяти человек и пяти черепов коней.
Савроматы — собирательный термин, который обозначает группу родственных племён ранних кочевников.
Как рассказала кандидат исторических наук, заведующая учебной археологической лабораторией Лидия Купцова, это не первое подобное захоронение в регионе, но данный могильник имеет особую научную ценность, поскольку не был разграблен.
«Многочисленные курганы, достигающие в высоту пяти-семи метров, являются едва ли не единственными памятниками тысячелетнего пребывания этих племён в степи Южного Приуралья, где проходила граница распространения этих культур», — добавила она.
Купцова выразила надежду, что собранный археологический материал позволит представить достаточно полную картину жизни и быта сарматских племён.
Ранее m24 сообщало, что в Москве нашли ещё одну «воровскую монету» XVIII века.
RT на русском: последние новости
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