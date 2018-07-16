В Оренбургской области обнаружили крупное захоронение савроматов

На территории посёлка Караванный в Оренбургской области обнаружили крупное захоронение савроматов, сообщает RIA56. Находки относятся к V-VI векам нашей эры.

Раскопки начались 27 июня. Студенты и преподаватели Оренбургского государственного педагогического университета извлекли из кургана останки десяти человек и пяти черепов коней.

Савроматы — собирательный термин, который обозначает группу родственных племён ранних кочевников.

Как рассказала кандидат исторических наук, заведующая учебной археологической лабораторией Лидия Купцова, это не первое подобное захоронение в регионе, но данный могильник имеет особую научную ценность, поскольку не был разграблен.

«Многочисленные курганы, достигающие в высоту пяти-семи метров, являются едва ли не единственными памятниками тысячелетнего пребывания этих племён в степи Южного Приуралья, где проходила граница распространения этих культур», — добавила она.

Купцова выразила надежду, что собранный археологический материал позволит представить достаточно полную картину жизни и быта сарматских племён.