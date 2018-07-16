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В небе над Петербургом начали репетицию парада ко Дню ВМФ
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В небе над Петербургом начали репетицию парада ко Дню ВМФ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В небе над Петербургом начались тренировки пилотов боевых самолетов ВМФ и Западного военного округа, которые примут участие в Главном военно-морском параде 29 июля.
Сегодня — первая тренировка, в рамках которой экипажи самолетов различных типов должны отработать парную и групповую слетанность, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Полеты военной авиации над городом не осталась без внимания пользователей соцсетей, которые наводнили короткие видеоролики, на которых запечатлены группы самолетов и вертолетов, пролетающих в небе Северной столицы. Впрочем, горожанам они встретятся еще не раз, поскольку в воскресенье летчики приступят с полноценным репетициям пролета над Невой в парадном строю.
Первая репетиция запланирована на 22 июля, следующая — на 24-е число, а генеральная вместе с остальными участниками парада — на 26-е. Резервные дни на случай неблагоприятных полетных условий — 23 и 25 июля. Тренировки будут начинаться в одно и то же время, если позволит погода. В 13.15 авиация пролетит над Кронштадтом, в 13.26 — над Дворцовым мостом.
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