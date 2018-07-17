Кто победит в матче «Чертаново» — «Ротор» — прогноз

Дебютант сезона «Чертаново» получит в качестве проверки в первом туре волгоградский «Ротор».

Чертаново

Один из самых необычных российских клубов будет играть в ФНЛ. «Чертаново» выбрал не привычную для российских реалий модель развития: максимальное внимание к развитию чертановской академии, которая рассматривается в качестве фундамента; исключительно собственные воспитанники в составе; отсутствие легионеров и ветеранов в составе (средний возраст — 19 лет). Что сможет показать эта команда во втором по значимости дивизионе?

Ротор

Волгоградский клуб видится полной противоположностью своему сопернику. 18 новичков — это невероятная «перестановка» в команде, вызванная приходом на тренерский мостик Роберта Евдокимова Волгоград очень хочет проявить себя и бороться за высокие места в ФНЛ. Муллин из «Тюмени», Фильцов из «Рубина», Воробьёв из «Оренбурга», Якуба из «Кубани» постараются доказать, что они не хуже тех 17 человек, кто покинул команду.

Где смотреть матч

Поединок «Чертаново» — «Ротор» состоится в Домодедово на стадионе «Авангард» (вместимость: 6000), 17.07.2018 в 19:30. Следить за игрой можно на портале Liveresult.

Статистика личных встреч

"Чертаново" — «Ротор» +0=0-0. Разница мячей: 0:0.

Эта встреча станет дебютной для команд.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Уверен, что у «Чертаново» появится много своих поклонников, т.к. команда неординарная и вызовет внимание по ходу сезон. Евдокимов свои дебютные матчи не проигрывает, вряд ли уступит и в этот раз, П2-2,40.