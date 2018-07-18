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Директор фирмы пойдет под суд за махинации с яблоневым садом Воронежа
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Директор фирмы пойдет под суд за махинации с яблоневым садом Воронежа 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
44-летний директор ООО «Спартан» пойдет под суд за махинации с землей, на которых располагается яблоневый сад, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Речь идет о земельных участках по адресу: ул. Шишкова, 140б и Московский проспект, 142в общей площадью более 76 га, занятых под яблоневый сад. Земля принадлежала Опытной станции. В апреле 2013 года директор фирмы заключил с Опытной станцией договор субаренды, чтобы якобы следить за деревьями. Он обещал построить комплекс поливочных водопроводов.
На основании фиктивных документов руководитель компании зарегистрировал право собственности ООО «Спартан» на поливочные комплексы, которые он не построил. В январе 2015 года у мошенника на руках был договор купли-продажи земельных участков. И вскоре ему предоставили эти участки в собственность по их кадастровой стоимости, составляющей в общей сложности не более 5 миллионов рублей, при их рыночной стоимости порядка 900 миллионов.
«В целях сокрытия своей преступной деятельности обвиняемый изготовил фиктивные документы, свидетельствовавшие о демонтаже комплексов поливочных водопроводов. После этого, он реализовал указанные участки третьим лицам для строительства на их территории многоэтажных жилых домов, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В рамках расследования данного уголовного дела судом на основании ходатайства следствия на вышеуказанные земельные участки наложен арест».
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