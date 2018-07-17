В России появится единый реестр органической продукции

Это не позволит недобросовестным товаропроизводителям по желанию маркировать свою продукцию как «органическая», «экологическая», «биологическая» и вводить покупателей в заблуждение.

Автором соответствующей законодательной инициативы выступило Правительство России

Законопроектом предлагается установить правовые основы регулирования отношений в области производства такой продукции, сформировать основные понятия и определить полномочия органов власти.

Также предлагается создать единый государственный реестр производителей органической продукции, а производители будут добровольно подтверждать соответствия производства продукции, если хотят получить государственную поддержку.

Авторы новеллы отмечают, что информация, содержащаяся в реестре, нужна для осуществления полномочий, порученных законопроектом региональным органам государственной власти и органам местного самоуправления, в целях создания условий для развития производства биопродуктов. Кроме того, указанная там информация необходима органам государственного контроля, которые осуществляют защиту прав потребителей.

В пояснительной записке сказано, что по запросу любого заинтересованного лица сведения о наличии или отсутствии данных в реестре будут бесплатно предоставляться указанным федеральным органом исполнительной власти.