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В России появится единый реестр органической продукции
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В России появится единый реестр органической продукции 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Это не позволит недобросовестным товаропроизводителям по желанию маркировать свою продукцию как «органическая», «экологическая», «биологическая» и вводить покупателей в заблуждение.
Автором соответствующей законодательной инициативы выступило Правительство России.
Законопроектом предлагается установить правовые основы регулирования отношений в области производства такой продукции, сформировать основные понятия и определить полномочия органов власти.
Также предлагается создать единый государственный реестр производителей органической продукции, а производители будут добровольно подтверждать соответствия производства продукции, если хотят получить государственную поддержку.
Авторы новеллы отмечают, что информация, содержащаяся в реестре, нужна для осуществления полномочий, порученных законопроектом региональным органам государственной власти и органам местного самоуправления, в целях создания условий для развития производства биопродуктов. Кроме того, указанная там информация необходима органам государственного контроля, которые осуществляют защиту прав потребителей.
В пояснительной записке сказано, что по запросу любого заинтересованного лица сведения о наличии или отсутствии данных в реестре будут бесплатно предоставляться указанным федеральным органом исполнительной власти.
Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по аграрным вопросам планирует рассмотреть на заседании 17 июля.
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