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Глазьев: Россия не стремится к односторонним выгодам на фоне разногласий Китая и США
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Глазьев: Россия не стремится к односторонним выгодам на фоне разногласий Китая и США 

ТАСС 38 минут назад
ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Россия не стремится получить односторонние выгоды в условиях торговых разногласий Китая и США, заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.
"Торговая война, которая ведется в отношении Китая со стороны Вашингтона, а также введение антироссийских санкций — это результат беспомощности Соединенных Штатов в попытке сохранить однополярный мир и свои конкурентные преимущества", — заявил Глазьев на пресс-конференции по итогам Четвертого экономического диалога между Россией и КНР в Пекине в понедельник.
"Россия не стремится получить односторонние выгоды от этих конфликтов. Мы заинтересованы и открыты к сотрудничеству и поддерживаем позицию Китая по недопущению любых попыток изоляции наших [РФ и КНР] стран и ущемления наших интересов", — сказал он.
"В рамках большой двадцатки Штаты всегда настаивали на том, чтобы никто не предпринимал протекционистских мер. Однако в последние годы США отходят от ведения свободной торговли, — продолжил Глазьев. — Это связано не только с настоящей торговой войной, которую ведет Вашингтон в отношении Китая, но и с предыдущими попытками администрации [бывшего президента США Барака] Обманы создать трансатлантическое партнерство, своеобразную зону свободной торговли, где нет России и Китая".
Четвертый экономический диалог между Россией и Китаем прошел 15-16 июля в Пекине. В рамках мероприятия, организованного при поддержке института финансовых исследований «Чунъян» Народного университета Китая (RDCY) и исследовательской группы под руководством советника президента РФ, стороны обсудили экономическое сотрудничество.
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