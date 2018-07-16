Глазьев: Россия не стремится к односторонним выгодам на фоне разногласий Китая и США

"Торговая война, которая ведется в отношении Китая со стороны Вашингтона, а также введение антироссийских санкций — это результат беспомощности Соединенных Штатов в попытке сохранить однополярный мир и свои конкурентные преимущества", — заявил Глазьев на пресс-конференции по итогам Четвертого экономического диалога между Россией и КНР в Пекине в понедельник.

"Россия не стремится получить односторонние выгоды от этих конфликтов. Мы заинтересованы и открыты к сотрудничеству и поддерживаем позицию Китая по недопущению любых попыток изоляции наших [РФ и КНР] стран и ущемления наших интересов", — сказал он.

"В рамках большой двадцатки Штаты всегда настаивали на том, чтобы никто не предпринимал протекционистских мер. Однако в последние годы США отходят от ведения свободной торговли, — продолжил Глазьев. — Это связано не только с настоящей торговой войной, которую ведет Вашингтон в отношении Китая, но и с предыдущими попытками администрации [бывшего президента США Барака] Обманы создать трансатлантическое партнерство, своеобразную зону свободной торговли, где нет России и Китая".

Четвертый экономический диалог между Россией и Китаем прошел 15-16 июля в Пекине. В рамках мероприятия, организованного при поддержке института финансовых исследований «Чунъян» Народного университета Китая (RDCY) и исследовательской группы под руководством советника президента РФ, стороны обсудили экономическое сотрудничество.