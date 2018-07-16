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Партия многоцелевых истребителей Су-35С поступила на вооружение авиаполка ЗВО в Карелии
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Партия многоцелевых истребителей Су-35С поступила на вооружение авиаполка ЗВО в Карелии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Лётчики продолжают переобучение на новый тип самолёта, осуществляют учебно-тренировочные полёты, в том числе с отработкой практического применения различных авиационных средств поражения.
В рамках государственного оборонного заказа партия в составе трёх многоцелевых истребителей Су-35С поступила на вооружение авиационного полка армии ВВС и ПВО Западного военного округа, базирующегося в Республике Карелия.
Лётчики продолжают переобучение на новый тип самолёта, осуществляют учебно-тренировочные полёты, в том числе с отработкой практического применения различных авиационных средств поражения. Закреплять навыки помогают компьютерные динамические тренажёры самолета, установленные в части.
Су-35С — глубоко модернизированный сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения «4++».
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