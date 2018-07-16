Партия многоцелевых истребителей Су-35С поступила на вооружение авиаполка ЗВО в Карелии

Лётчики продолжают переобучение на новый тип самолёта, осуществляют учебно-тренировочные полёты, в том числе с отработкой практического применения различных авиационных средств поражения.

В рамках государственного оборонного заказа партия в составе трёх многоцелевых истребителей Су-35С поступила на вооружение авиационного полка армии ВВС и ПВО Западного военного округа, базирующегося в Республике Карелия

Лётчики продолжают переобучение на новый тип самолёта, осуществляют учебно-тренировочные полёты, в том числе с отработкой практического применения различных авиационных средств поражения. Закреплять навыки помогают компьютерные динамические тренажёры самолета, установленные в части.

Су-35С — глубоко модернизированный сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения «4++».